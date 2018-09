„Wir pressen rund um die Uhr“

Von Andreas Röbl

TRAGWEIN — „Es ist unglaublich“, kann sich Mostproduzent Norbert Eder aus Tragwein (Bezirk Freistadt) an kein Jahr erinnern, an dem auch nur annähernd so viel Obst verarbeitet wurde. Und bestätigt damit nur das, was ohnehin jeder, der selber Obstbäume im Garten stehen hat, ebenfalls erlebt hat. Der heurige Jahrhundertsommer hat auf den Bäumen eine regelrechte Wachstumsexplosion ausgelöst. Das Obst, egal ob Äpfel, Birnen oder Zwetschken, ist in rauen Mengen gewachsen.

Nachtschichten beim Obstpressen

Und muss jetzt verarbeitet werden. Genau das macht Eder. Und zwar beinahe rund um die Uhr. Als Lohnpresser, der auch das Obst von privaten Kunden zu Saft presst, hat er alle Hände voll zu tun: „Gestern ist es bis ein Uhr in der Nacht gegangen und um sechs Uhr in der Früh haben wir schon wieder weitergemacht“, schildert er die Situation, die er so noch nicht erlebt hat. „Jetzt war uns eh drei Jahr‘ lang fad, da dürfen wir heuer nicht jammern“, so der leidenschaftliche Obstveredler, der auch die Gründe für das heurige Obstwunder benennen kann: Einerseits sei das Frühjahr perfekt gewesen. „Da hat alles gepasst, von den angenehmen Temperaturen ohne Frost bis hin zum Insektenflug“. Das war allerdings nur die Hälfte der Erfolgsformel. Die andere Hälfte waren die Bäume, die heuer „ausgerastet“ wie selten waren. Denn auch sie müssen manchmal eine Pause einlegen. „Die haben sie in den letzten Jahren zur Genüge gehabt“.

Zehnmal mehr Obst wie im Vorjahr

Entsprechend ist das Obst-Wachstum heuer ausgefallen. „In vielen Fällen haben die Bäume die Last gar nicht mehr tragen können, daher sind auch viele Äste abgebrochen“, so Eder.

Im Vergleich zum Vorjahr schätzt er die heurige Erntemenge bei Äpfeln und Birnen sogar auf die bis zu zehnfache Menge, im Vergleich zu einem normalen Jahr ist es immer noch die doppelt- bis dreifache Menge. Entsprechend ist auch der Andrang bei den Lohnpressern.

Leute wissen nicht wohin mit dem Obst

„Heuer kommen auch Leute, die nur zwei Bäume im Garten stehen haben, weil sie nicht wissen, wohin mit dem ganzen Obst“, so Eder. Das einzige Manko, das es heuer zu bekritteln gibt, ist nämlich die Haltbarkeit: „Manche Sorten sind um bis zu drei Wochen zu früh dran, daher fehlen dem Obst die kalten Nächte. Die braucht es aber, um haltbar zu werden.“ Einzige Abhilfe ist daher die Verarbeitung zu Saft oder Most. Beides verspricht heuer ausgezeichnet zu werden. „Der Zuckergehalt ist extrem hoch, das wird auch von der Qualität her ein Supermostjahr“, traut sich Eder jetzt schon zu prophezeien.

Dass die großen Mengen nicht abgesetzt werden könnten, bereitet ihm keine Sorgen. Hat sich doch seine Frau Eva der Erzeugung von Bio-Essig verschrieben. „Und da werden heuer die Lager aufgefüllt, die Eichenfässer stehen schon bereit.“