„Wir reden nicht nur, wir handeln“

LR Hattmannsdorfer will in Oberösterreich den Pflegeberuf attraktivieren

Noch 2022 will man in Oberösterreich mit der Umsetzung einer tauglichen Fachkräftestrategie im Pflegebereich beginnen.

Das sagten am Freitag bei der Präsentation ihrer „Allianz zur Attraktivierung des Pflegeberufes“ Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) sowie Oö. Städtebund-Vorsitzender Klaus Luger (SPÖ) und Gemeindebundpräsident Hans Hingsamer (ÖVP).

Der Fokus ist klar darauf gerichtet, mehr Fachkräfte für den Beruf zu gewinnen und die Arbeitsbedingungen zu verbessern.

Demografischer Wandel

Bis 2030 würden statt derzeit 7500 rund 9000 Vollzeitäquivalente benötigt, um den Bedarf aufgrund der demografischen Veränderungen zu decken, erklärte Hattmannsdorfer die Notwendigkeit der Fachkräftestrategie. Bereits jetzt könnten 600 Betten in Alten- und Pflegeheimen wegen Personalnot nicht belegt werden.

„In Oberösterreich reden wir nicht nur, wir handeln und starten deshalb den Fachkräfteprozess für die Pflege. Das tun wir gemeinsam mit den Expertinnen und Experten aus der Praxis und den Sozialorganisationen. Wir werden fokussiert an diesen Prozess herangehen, eine konkrete Maßnahmenplanung vorlegen und in diesem Jahr mit den ersten Umsetzungen beginnen“, verspricht Hattmannsdorfer.

Pragmatischer Weg

Luger bedankte sich ausdrücklich bei LR Hattmannsdorfer für dessen Initiative und er betonte, man wolle den „pragmatischen Weg einer Teillösung gemeinsam beschreiten“, denn OÖ alleine könne nicht die gesamte Problemlösung erfüllen.

Hingsamer bekräftigte: „Ein wesentlicher nächster Schritt ist das Thema der Fachkräftestipendien und der Unterstützung der Umschulungen, weil wir merken, dass viele am zweiten Bildungsweg bereit sind, diesen Beruf zu ergreifen.“ Dazu wurde an den Bund die Forderung gerichtet, den in Aussicht gestellten 50-Mio.-Euro-Topf für Ausbildungen freizugeben.

Gesundheitssprecherin Ulrike Schwarz (Grüne) kritisierte die offene Finanzierung und Sozialsprecherin Doris Margreiter (SPÖ) kündigte eine jährliche Prüfung der Arbeit an. Die Klubobmänner Christian Dörfel (OÖVP) und Herwig Mahr (FPÖ) begrüßten, dass neben Praktikern auch die Parteien eingebunden werden und sicherten ihre konstruktive Mitarbeit zu.