„Wir richten den Blick klar in die Zukunft“

OÖVP setzt Landesparteitag für den 25. März an

Eigentlich sollte er bereits im Jänner stattfinden, doch die Omikron-Welle hat das nicht zugelassen. Jetzt gibt es einen neuen Anlauf der OÖVP, den Landesparteitag durchzuführen — er wurde für Freitag, den 25. März, angesetzt.

Das habe die Landesparteikonferenz einstimmig beschlossen, so OÖVP-Landesparteigeschäftsführer Florian Hiegelsberger. Nachsatz: „Die Form der Durchführung richtet sich nach den zu diesem Zeitpunkt gültigen Corona-Richtlinien der Bundesregierung“. Stattfinden soll er im Linzer Design Center als Abendveranstaltung ab 18 Uhr.

Was die inhaltliche Ausrichtung des 41. ordentlichen Landesparteitages der Volkspartei betrifft, sagt Geschäftsführer Hiegelsberger: „Programmatisch richten wir den Blick am Landesparteitag klar in die Zukunft“.

Gemäß ihrem Selbstverständnis als Oberösterreich-Partei habe die OÖVP „gerade auch in herausfordernden Zeiten unser Ziel vor Augen: Wir wollen das Land weiter voranbringen und Oberösterreich stärken“, so der Landesparteigeschäftsführer.

Und, so Hiegelsberger weiter: „Landeshauptmann Thomas Stelzer wird die Richtung aufzeigen, in die sich Oberösterreich entwickeln soll, um zum Land der Möglichkeiten zu werden“. Stelzer ist seit dem Jahr 2017 Landesparteiobmann der oberösterreichischen Volkspartei.