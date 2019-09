Es scheint nur noch eine Frage der Zeit, bis der Union die SPD als Koalitionspartner abhanden kommt. Die CSU baut schon einmal vor und übt sich im Ergrünen: Parteichef Söder hat den Klimaschutz zur obersten Priorität, sein Vize Weber Schwarz-Grün gerade zum Zukunftsmodell erklärt.

Und Innenminister Seehofer, ja der, der einmal dreimal täglich gegen Merkels lasche Migrationspolitik gelästert hat, der gibt jetzt den asylpolitischen Softie. Ein Viertel aller in Italien ankommenden Bootsflüchtlinge will er nach Deutschland holen und heute auf Malta in exklusiver Runde dazu die Details besprechen.

Seehofer wird erst noch erklären müssen, wie sein neuer Ansatz mit seinem angeblich nicht über Bord geworfenen Anspruch zusammengeht, wonach das Geschäft der Schlepper nicht gefördert werden dürfe.

Ob das innenpolitische Kalkül der CSU aufgeht und ihre Umorientierung nicht nur ein Pull-Faktor Richtung AfD ist, wird man sehen. Aber: Es kann nicht sein, dass Deutschland migrationspolitische Weichenstellungen vorantreibt, von denen auch andere, die zum heutigen Malta-Treffen nicht eingeladen wurden, betroffen sind.

Wenn die neue deutsch-französisch-italienische Achse mehr Migration provozieren möchte, dann sollten ihre Protagonisten auch gleich dazusagen: „Wir schaffen das — und zwar alleine!“