Von Christoph Gaigg

„In Salzburg haben wir heuer unser bestes Spiel gemacht“, erinnert sich Black-Wings-Manager Christian Perthaler an den 3:0-Auswärtssieg in Runde vier. Seitdem hat sich allerdings viel getan — während die Mozartstädter ins Rollen gekommen sind, hinken die Linzer weiter hinterher. Nach dem Aufwärtstrend mit vier Siegen in fünf Spielen vor der Länderspielpause folgte beim 2:4 in Klagenfurt der nächste herbe Rückschlag. „Nicht zu erklären“, war Perthaler ratlos. „Wir haben eine gute Mannschaft, aber wir können es nicht über drei Drittel aufs Eis bringen.“ Kapitän Brian Lebler ergänzte: „Wir haben ein immer wiederkehrendes Problem dieses Jahr. Wir erwischen einen schlechten Start und verlieren Zweikämpfe. Wir sind ein zu einfacher Gegner.“

bezahlte Anzeige

Die Zeit der Schonfrist, die nach einem großen Umbruch anfangs gewährt werden muss, ist nun vorbei. Es müssen Fortschritte erkennbar sein, sonst wird es auch für Trainer Troy Ward eng. Auch wenn Perthaler sagt: „Er gibt alles, tut alles, um auf Schiene zu kommen, wir stehen dahinter.“

Neben dem operierten Jordan Hickmott fehlt gegen Salzburg weiter Valentin Leiler, er wird wohl nächsten Freitag sein Comeback geben.