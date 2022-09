Wir sind in die Welt gewürfelt

So eine Enthüllung macht auch Spaß. An der Ostflanke im Freien neben dem Linzer Kunstmuseum Lentos fünf knapp hüfthohe Objekte, verhüllt unter weißem Tuch. Wer enthüllt, ist das jetzt abgesprochen wie bei den Elfmeterschützen im Fußball? Nummer eins gebührte am Donnerstag auf jeden Fall VALIE EXPORT.

Sie enthüllt, lächelt, streicht zärtlich über das Aluminium. Die Fotografen leider schlecht postiert, Wiederholung. EXPORT grinst, gleiches Prozedere, die Künstlerin breitet witzig-elegant die Arme aus, Beifall für die kleine Showeinlage.

Fünf Würfel also künftig an prominenter Linzer Stelle, „AugenWürfel“ nennt EXPORT ihre Arbeit. Das Motiv des Würfels durchzieht ihr Werk, in Fotomontagen oder in einem Video in der Sammlungsausstellung im Lentos, das EXPORTs Anleitung zum Komponieren mit zwei Würfeln aufgreift. Drei der „AugenWürfel“ so aufgestellt, als würden sie gleich den Abhang hinab kullern.

Doch auf einem Schraubfundament verankert, sodass jeder daran herumturnen kann. Die Würfel symbolisch aufgeladen, Früchte von Überlegungen zur menschlichen Existenz. In der Philosophie hatten der Fantast Martin Heidegger und Existenzialist Jean-Paul Sartre die „Geworfenheit“ propagiert: Der Mensch ungefragt ins Dasein geworfen, existenzielle Freiheit ist zuallererst Sinnlosigkeit. Wir sind Würfel, Kinder des Zufalls.

Forum Metall mit Frau

VALIE EXPORT, als Waltraud Lehner 1940 in Linz geboren, gilt international als bedeutende Medien- und Performance-Künstlerin. Die Stadt Linz kaufte 2015 den Vorlass der Künstlerin, der den Grundstein legte für das 2017 eröffnete VALIE EXPORT Center in der Linzer Tabakfabrik. Die „AugenWürfel“ sind nun in der Öffentlichkeit sichtbares Zeichen, dass Linz seine Künstlerin würdigt. EXPORT entsprechend froh bei der Enthüllung („Ich wollte ruhig sein, aber muss zugeben, dass ich jetzt sehr aufgeregt bin.“).

Die Linzer Kultur-Stadträtin Doris Lang-Mayerhofer hob zum Anlass auch die „feministische Pionierrolle“ EXPORTs hervor. Der Linzer Donaupark schon bisher gesäumt von Werken des Forum Metall von 1977. Allerdings ausschließlich von Werken männlicher Künstler, wie Lang-Mayerhofer betonte. VALIE EXPORTS Werk nun überfällige Ergänzung, passend auch zum „Walk of Fem“ vor Ort: Am Spazierweg erinnern Markierungen an bedeutende Linzer Frauen.

Der Linzer Bürgermeister Klaus Luger benannte ausdrücklich Versäumnisse der Linzer Stadtpolitik („Ihre Heimatstadt hat es Ihnen nicht immer leicht gemacht.“), der nunmehrige Standort der „AugenWürfel“ passe zu einer „feministischen Künstlerin mit Rückgrat und Haltung“. Zumal auch die Donaulände – wiederholt hatte die Stadtpolitik kommerzielle Begehrlichkeiten abzuwehren – wie die Künstlerin für Offenheit und Liberalität stehe: von feiernden Jugendlichen bis zu Frischluft schnappenden Familienausflüglern. Mit allen erhoffe sie mittels AugenWürfeln einen „Dialog mit Stadt und Kunst“, sagte eine glückliche VALIE EXPORT.

Von Christian Pichler