„Wir sind ja keine Schaumschläger“

„Ozapft is!“ – Landesrat Markus Achleitner oblag es am Mittwoch, den Anstich anlässlich des heurigen Brausilvesters und der speziellen Angebote der heimischen KultiWirte im kommenden Oktober vorzunehmen.

Es soll der Start in eine Zeit vieler geselliger Wirtshausbesuche sein. Die rund 70 Mitgliedsbetriebe der oö. KultiWirte nehmen das in Braukreisen traditionsreiche Datum des Brausilvesters zum Anlass, um mit ihren Gästen auf ein „Happy new beer“ anzustoßen und den ganzen Oktober lang Bier in all seinen Facetten in den Mittelpunkt des Wirtshausalltags zu rücken.

Der Bogen spannt sich dabei von einer erweiterten Bierauswahl über echt „bierige“ Gerichte bis hin zu Menüabenden im Zeichen des Bieres.

„Oberösterreichs KultiWirte sind ja keine Schaumschläger. Was sie kredenzen, ist echt“, versprechen Reinhard Guttner, Obmann-Stellvertreter der oö. KultiWirte, und Wirtesprecher Thomas Mayr- Stocker besondere Erlebnisse. Eigens für Brausilvester hat die Brau Union auch ein spezielles Bier eingebraut, das bei allen teilnehmenden KultiWirte-Betrieben ausgeschenkt wird.