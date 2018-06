Wolfgang Katzian ist neuer Präsident des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB). Der 61-Jährige erhielt am ÖGB-Bundeskongress im Austria Center 91,6 Prozent der Delegiertenstimmen. Katzian ist damit der erste Angestellten-Vertreter an der ÖGB-Spitze und siebenter Präsident. Sein Vorgänger Erich Foglar hatte nicht mehr kandidiert und tritt in den Ruhestand. Zu Katzians Stellvertretern wurden Korinna Schumann (FSG/97,5 Prozent) und Norbert Schnedl (FCG/95,9 Prozent) neu bzw. wieder gewählt.

Bei den aktuellen Streitthemen mit der Regierung blieb man auf Linie: So geißelte etwa Schnedl in einem Redebeitrag Kürzungspläne für die Arbeiterkammer-Umlage. Abgelehnt wurde vom Kongress auch die Abschaffung der Notstandshilfe oder eine Reduktion der Mindestsicherung. Gewünscht wird etwa eine Wiederbelebung der „Aktion 20.000“ für ältere Arbeitslose oder eine Senkung der Arbeitszeit.

In einem von der Regierung ungewöhnlich spärlich besuchten Kongress gab es auch am letzten Tag die Aufforderung, sich den Interessen der Arbeitnehmer nicht zu verschließen.

Kampf-Rhetorik

Es wäre an der Zeit, sich mit jenen Organisationen zu treffen, die mehr als drei Millionen Arbeitnehmer repräsentierten, meinte AK-Präsidentin Renate Anderl: „Nicht über uns reden, sondern mit uns.“ Sie machte klar, dass man in letzter Konsequenz nicht vor dem Arbeitskampf zurückschrecke. Auch ihr Vorgänger Rudolf Kaske wurde deutlich: „Wer kein soziales Gewissen hat und keinen Respekt vor den Arbeitnehmern, der wird unsere Kraft spüren — wie in der Vergangenheit, so auch in der Zukunft.“ Noch deftiger formulierte es Katzian: „Wir sind keine Hosenscheißer.“ Katzian betonte aber, nicht per se Stachel im Fleisch von Regierung und Wirtschaftskammer sein zu wollen.