„Wir sind nicht so gut, wie uns eingeredet wird!“

Die stolze Serie ist gerissen. Erstmals seit 22 Spielen ging die deutsche Nationalelf wieder einmal als Verlierer vom Platz. Gegen Rekordweltmeister Brasilien ein Freundschaftsspiel mit 0:1 zu verlieren, damit wären nicht nur in Österreich sehr viele ganz zufrieden. Nicht aber in der Auswahl des regierenden Weltmeisters Deutschland.

Insbesondere Real-Madrid-Profi Toni Kroos nahm seine Mitspieler ins Gebet. „Heute hatten einige Spieler die Chance, sich zu zeigen, haben es aber nicht getan. Ich habe von allen mehr erwartet. Da ist eine Menge Luft nach oben.“

DFB-Elf nicht Favorit

Kroos, der freilich selbst nicht eben zu den Aktivposten der DFB-Auswahl gezählt hatte, wies auch jegliche Favoritenrolle für die WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) von sich. „Wir sind nicht so gut, wie uns immer eingeredet wird. Wir sind nicht der absolute Favorit, der nach Russland fährt. Das war vorher Quatsch und ist auch jetzt Quatsch. Aber vielleicht gibt es jetzt ein paar mehr, die das auch so sehen.“

Revanche gelungen

Zu denen dürfte auch Teamchef Joachim Löw zählen, der gleichfalls einiges anzumerken wusste. „Das war heute nicht unser Tag. Wir haben uns viele Abspielfehler, viele leichte Fehler erlaubt und damit Brasilien stark gemacht.“

Von eigener Stärke waren unsere Lieblingsnachbarn jedenfalls weit entfernt. Zwei Halbchancen und ein einziger gefährlicher Torschuss in 91 Minuten, der Sand im deutschen Getriebe war unübersehbar.

Für Brasiliens Kapitän Thiago Silva ist hingegen die Revanche für die 1:7-Blamage von der WM 2014 gelungen. „Was wir gezeigt haben, war ein Stück mehr als sonst. Es war eine Frage des Stolzes, deshalb bin ich überglücklich über den Sieg gegen einen großen Gegner.“

