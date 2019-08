Wir suchen das TopTalent 2019

Wer im Sport etwas erreichen will, der muss bereits in jungen Jahren hart und ausdauernd trainieren. Die Höchstleistungen der oberösterreichischen Nachwuchs-Asse sind es ebenso wert, ins Rampenlicht gerückt zu werden, wie die Triumphe der Profis.

Viele Talente haben den Durchbruch geschafft

Diese Anerkennung lässt das VOLKSBLATT den Youngsters nicht nur in der täglichen Berichterstattung, sondern auch mit der Wahl zum TopTalent zu Teil werden.

Viele ehemalige Talente, die für unsere Wahl nominiert waren, haben, angefangen beim ersten Sieger Günther Weidlinger oder bei Beachvolleyballer Clemens Doppler, den Sprung an die Spitze geschafft. Das VOLKSBLATT freut sich, dabei zu sein, wenn künftige Sport-Größen ihre Anfänge machen.

195.436 Stimmen wurden im Vorjahr abgegeben

Noch viele weitere junge Talente sollen die Möglichkeit bekommen, sich, ihre Sportart und ihre Leistungen zu präsentieren. Viele Fans — im Vorjahr wurden 195.436 Stimmen abgegeben — voten im Zuge der Beliebtheitswahl täglich für ihre Favoritin bzw. ihren Favoriten.

Nächsten Samstag fällt der Startschuss, der erste Stimmzettel erscheint. Ab 2. September werden dann die Kandidatinnen und Kandidaten im VOLKSBLATT, auf Life Radio und LT1 sowie im Internet auf www.toptalent.at vorgestellt.

„Eine sehr wichtige Nachwuchsinitiative“

Für Landeshauptmann Thomas Stelzer ist es eine Selbstverständlichkeit, die Schirmherrschaft für diese Aktion zu übernehmen. „Es ist immer wieder wichtig, unseren Spitzen-Nachwuchssportlerinnen und -sportlern, ihrer Zielstrebigkeit, ihrem Ehrgeiz und ihren sportlichen Erfolgen Wertschätzung entgegenzubringen. Die TopTalent-Wahl des VOLKSBLATTS übernimmt dabei eine wichtige Rolle“, betont Stelzer. Auch Landessportdirektor Gerhard Rumetshofer unterstreicht die Bedeutung dieser Ehrung: „Die TopTalent-Wahl des VOLKSBLATTS gibt unseren Talenten die nötige Anerkennung für ihre Top-Leistungen.“

„In allen Bereichen Talente fördern“

Die Erfolge der Jugend zu würdigen, sehen auch die Präsidenten der oö. Dachverbände, Erich Haider (Askö), Peter Reichl (Asvö) und Franz Schiefermair (Sportunion), als wichtige Motivation an. Genau wie die VKB-Bank: „Es ist unser Anspruch als oberösterreichische Regionalbank, in allen Bereichen unserer Heimat Talente zu fördern und überdurchschnittliche Leistungen zu ermöglichen. Deshalb sind wir auch heuer wieder stolz, gemeinsam mit dem Oberösterreichischen Volksblatt jungen Sportlerinnen und Sportlern neue Wege zu eröffnen“, so VKB-Generaldirektor Christoph Wurm.

Infos zur Wahl auch unter: www.toptalent.at

Die Jury hatte die Qual der Wahl

Die TopTalent-Jury stand auch heuer wieder vor einer kniffligen Aufgabe, musste sie doch aus zahlreichen, hochkarätigen Einsendungen jene 15 Asse, die zur bereits 25. Wahl des VOLKSBLATT-TopTalents antreten dürfen, auswählen. Es rauchten die Köpfe im Büro von Landessportdirektor Gerhard Rumetshofer, unter dessen Vorsitz VOLKSBLATT-Sport-Ressortleiter Roland Korntner, VOLKSBLATT-Sport-Redakteur Christoph Gaigg, Julia Schiefermüller (Landessportorganisation), Anita Rackaseder (Landesgeschäftsführerin Askö OÖ), Herbert Offenberger (Ehrenpräsident Asvö OÖ), Franz Schiefermair (Präsident der SPORTUNION OÖ), Fritz Niederndorfer (Vorsitzender Fachratsausschuss) und Hannes Seyer (Landessportdirektor-Stv.) die Qual der Wahl hatten.

Letztlich wurden diese Sportler nominiert (in alphabetischer Reihenfolge):