Von Tobias Hörtenhuber

Der Druck auf die Eishockey-Cracks der Black Wings Linz ist vor dem Einstieg in die EBEL-Qualifikationsrunde beim VSV (heute, 19.15) groß. Ein Verpassen der letzten beiden Play-off-Plätze wäre eine Katastrophe. Klub-Boss Peter Freunschlag ist trotzdem „irgendwie ganz locker“, wie er im Gespräch mit dem VOLKSBLATT erklärte. An ein Scheitern verschwendet Freunschlag keinen Gedanken. „Es geht darum, fürs Play-off die richtige Mannschaft zu haben, um gewinnen zu können.“

Top-Ausgangsposition

Die Linzer sollen also das Feld von hinten aufrollen, so wie es Titelverteidiger Bozen im Vorjahr gelang. Die Südtiroler sicherten sich bekanntlich erst am letzten Quali-Runden-Spieltag das Play-off-Ticket. „Ja, wir trauen uns die Bozen-Rolle zu“, meinte Freunschlag auf Nachfrage selbstbewusst.

Dennoch, die acht Spiele gegen Villach, Znaim, Dornbirn und Innsbruck dürfen keinesfalls auf die leichte Schulter genommen werden, haben allesamt „Play-off“- Charakter. Die Ausgangsposition ist aber eine gute. Die zum Auftakt spielfreien Linzer haben sechs Bonuspunkten auf dem Konto, liegen derzeit einen Zähler hinter Znaim (4:0 vs. VSV) und zwei vor Dornbirn (4:3 n.P. vs. Innsbruck). Dazu gab es gegen die Konkurrenz in 16 Grunddurchgangsduellen nur vier Niederlagen. Das erste Heimspiel der Zwischenrunde steigt übrigens am Sonntag (17.30) gegen Innsbruck.