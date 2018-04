Wir werden so als kleine Perle gehandelt

Christine Dollhofer, eine gebürtige Oberösterreicherin, hat das internationale Filmfestival Crossing Europe (CE) seit der Gründung sukzessive zu einer ersten Adresse für die aufstrebenden Filmemacher Europas gemacht. Mit Akribie und Hartnäckigkeit ist es ihr gelungen, diese Veranstaltung international zu positionieren. Die 15. Ausgabe wird nun von 25. bis 30. April in Szene gehen.

Nach der ersten Ausgabe 2004 haben Sie infrage gestellt, beim Programm keine Kompromisse gemacht zu haben. Wie ist es dann weitergegangen?

Inhaltlicher Natur habe ich sie nie machen müssen. Natürlich muss man in puncto Finanzierung Kompromisse machen, weil bestimmte Dinge nicht finanzierbar sind … 2004 waren wir sehr ambitioniert und haben ein exquisites Programm zusammengestellt, um auch das Vertrauen des Publikums zu gewinnen. Das ist uns über die Jahre gelungen. Ich glaube, Crossing Europe ist mittlerweile eine Dachmarke, die für innovatives Kino steht.

Sie sind 2004 mit 8500 Besuchen gestartet und haben im Vorjahr 23.000 erreicht. Wodurch hat das Festival — abgesehen von der räumlichen Erweiterung — diesen gewaltigen Schub erfahren?

Natürlich war das in erster Linie die Kulturhauptstadt 2009, da gab es auch finanzielles Backing. Da gab’s einen großen Schub — und den haben wir auch dann in der Folge mitnehmen können glücklicherweise.

Das Budget ist von damals 260.000 auf nunmehr 580.000 Euro gestiegen. Sie sprechen trotzdem von Selbstausbeutung.

Ich habe immer gesagt prekär, weil sehr viele, die bei uns arbeiten, nur für einige Wochen, Monate angestellt sind. Die meisten Mitarbeiter sind in mehreren Dienstverhältnissen. Und da ist es wahnsinnig schwierig, die Leute dann auch zu halten. Wir sind nur zu zweit das ganze Jahr beschäftigt. Es ist mit dem Wachstum auch eine Professionalisierung verbunden, an die gewöhnt sich auch das Publikum, es gibt eine bestimmte Erwartungshaltung.

Betont haben Sie vor der ersten Ausgabe auch, dass Ihnen das osteuropäische Kino sehr am Herzen liegt. Jetzt gibt es das „Let’s CEE“-Filmfestival in Wien. Hat das Ihre Programmierung beeinflusst?

Ich habe bei der Programmierung — wie immer — sehr paritätisch entschieden. Osten, Süden, Westen, Norden — es liegt ganz Europa im Fokus. Natürlich ist das vom Timing nicht besonders glücklich, dass das Festival in Wien auch gerade stattgefunden hat. Aber da haben wir keinen Einfluss darauf.

Beim 5. Geburtstag haben Sie gesagt, dass Sie sehr früh auf etwas gesetzt hätten, das sich später als sehr erfolgreich erwiesen habe. Jetzt ist Matteo Garrone heuer in Cannes im Wettbewerb. Eine Bestätigung?

Das ist natürlich ein schöner Nebeneffekt, dass die Idee, junges innovatives Kino nach Linz zu bringen, aufgegangen ist. Und dass die, die damals mit den ersten Filmen da waren, jetzt im Kino-Olymp angekommen sind, die Alice Rohrwacher zum Beispiel, die mit dem ersten Film bei CE war und jetzt im Wettbewerb in Cannes vertreten ist und so viele andere Namen … Maren Ade und Ruben Östlund waren für den Oscar nominiert …

Dennoch wird immer betont, dass CE ein Festival auch für Filme ist, die keinen Verleih finden.

Die genannten Namen hatten ja damals auch keinen Verleih. Aber die Idee von CE war, Filme nach Linz zu bringen, die im regulären Kinobetrieb aus vielen Gründen keinen Platz finden. Es werden mehr als 1500 Kinofilme pro Jahr im EU-Raum produziert.

Sie haben zum 10. Geburtstag gesagt, dass es immer ein Anliegen von CE war, gesellschaftspolitische Themen einzubringen. Ich habe den Eindruck, heuer ist es sehr gesellschaftspolitisch.

Der Eindruck ist richtig. CE wollte immer auch gesellschaftspolitische Bewegungen und Ereignisse, die in Europa jetzt und heute unter den Nägel brennen, aufgreifen. Waren es vor zehn Jahren die Wunden des Balkankrieges, das Ende des Kommunismus oder die EU-Erweiterung, die letzten beiden Jahre gab es sehr viele Filme, die sich mit Flucht beschäftigt haben. Jetzt geht es um das Ankommen und die Inte- gration und die damit verbundenen Probleme.

Europa hat sich ja zunehmend — siehe Brexit — als brüchiges Gefüge erwiesen. Crossing Europe hat auch dazu etwas?

Wir stellen so ein bissl ein Panoptikum der Bruchlinien oder Brennpunkte in Europa dar. Nichtsdestotrotz steht das Festival für Solidarität und einen gemeinsamen europäischen Gedanken, möchte aber natürlich nicht verschweigen, dass es viele Probleme gibt, an denen wir arbeiten müssen.

Wolfgang Steininger hat Sie 2003 gefragt, ob Sie das Festival aufbauen wollen. Hätten Sie sich da gedacht, dass es 15 Jahre werden?

Ich bin im Herbst 2003 ins kalte Wasser gesprungen. Auf so ein Abenteuer muss man sich halt dann einlassen. Damals war völlig unklar, in welche Richtung sich das entwickelt. Es ist natürlich wunderschön, dass das so gut in der Stadt und in der Region, aber auch über Österreich hinaus angenommen wird. Wir werden so als kleine Perle gehandelt. Es ist klar, wir sind kein Megafestival, aber das sorgt auch für einen intensiveren Austausch untereinander.

Sie sind 2007 mit dem Würdigungspreis für Film geehrt worden, aber was war zusätzlich die größte Würdigung?

Wir haben auch den Landeskulturpreis für innovative Kulturarbeit 2011 erhalten. Die größte Würdigung für mich ist die Anerkennung vom Publikum, dass diese kontinuierliche Offenheit und Weltoffenheit und das Interesse des Publikums vor Ort gegeben ist und dass es immer wieder Nachwuchs gibt. Im Festivalprogramm sind für alle Interessensgruppen Filme dabei, es sind ja 182 Filme.

Zum 10. Geburtstag hatten Sie die Bedeutung der lokalen Szene betont, ohne die es das Festival nicht geben würde. Welchen Stellenwert haben die Local Artists heute?

Einen sehr wichtigen. Sie sind sozusagen auch das Bindeglied zwischen dem Internationalen und dem Regionalen oder Lokalen. Alle Local Artists haben auch englische Untertitel. Damit die internationalen Gäste sie sehen können. Die Local Artists sind für mich eine wichtige Schiene, um auch regionalen Fördergebern zu zeigen: Schaut her, was für tolle Talente vor Ort sind, welche tollen Arbeiten hier gemacht werden, auch wenn das keine klassischen Kinospielfilme sind, sondern aus Kostengründen vorwiegend Dokumentarfilme.

Sind Sie voll motiviert für eine 16. Ausgabe?

Ich bin voll motiviert. Die 15. Ausgabe hat so eine kleine Zäsur bedeutet: Wo steht man, wo will man sich hinentwickeln? Mein Idealzustand wäre, vielleicht sogar weniger zu machen und trotzdem mehr Geld zu haben, um sich zu vertiefen, um Dinge besser auszuarbeiten, in der Vermittlung mehr zu machen, in den Rahmenprogrammen sorgfältiger Dinge aufzubereiten.

INTERVIEW: PHILIPP WAGENHOFER