Von Christoph Gaigg

Die SV Ried startet den dritten Anlauf für den Wiederaufstieg in die Fußball-Bundesliga. 2018 hatten die Innviertler als Vierter um einen Punkt die Relegation verpasst, heuer fehlten zwei Zähler auf Meister Wattens. Nun wollen die Wikinger, die am Mittwoch (10) in die Vorbereitung starten, endlich den Spieß umdrehen. „Wir wollen ein gewichtiges Wort um den Aufstieg mitreden“, sagte Trainer Gerald Baumgartner.

Er erwartet heuer aber keinen Zweikampf, sondern wesentlich mehr Teams, die im Titelrennen mitmischen. „Ich erwarte die Liga etwas ausgeglichener, wir müssen daher vom Start weg bereit sein, man darf sich nur wenig Umfaller leisten“, weiß der Salzburger, der Innsbruck, Lustenau, Kapfenberg, Klagenfurt und die eine oder andere Überraschung auf der Rechnung hat.

Der Rieder Kader ist indes noch nicht komplett. In der Offensive werde noch das ein oder andere passieren, wie Baumgartner berichtete. Bereits zum Trainingsstart soll ein neuer Stürmer da sein, ein weiterer wird am Freitag erwartet. Nancy-Leihgabe Patrik Eler musste vorerst zurück nach Frankreich, eine Verpflichtung ist nicht vom Tisch, dürfte aber schwierig werden. Thomas Mayer, Christian Schilling und Edrisa Lubega sind weg, Flavio und Felix Hebesberger werden wieder verliehen.

Rieder wollen an starkes Frühjahr anknüpfen

Die erste Phase der Vorbereitung steht im Zeichen der physischen Komponente, danach gehe es darum, das Spielsystem zu verfeinern, so Baumgartner, der mit seiner Mannschaft an das gute Frühjahr anknüpfen will. In diesem waren die Innviertler ja mit zehn Siegen und fünf Remis ungeschlagen geblieben. „Man darf nie stehen bleiben, muss sich immer um ein paar Prozent steigern, um die gleiche Leistung bringen zu können. Wir wollen einen ähnlich guten Herbst spielen, wie wir im Frühjahr gespielt haben“, betonte der 54-Jährige.