„Wir wollen junge Menschen stärken“

„Die Stärkung junger Menschen“ stand im Mittelpunkt des offiziellen Antrittsbesuches der neuen Staatssekretärin Claudia Plakolm bei LH Thomas Stelzer gestern im Linzer Landhaus. „Ich kenne und schätze die Chancen, die wir jungen Menschen hier in Oberösterreich bekommen, sehr und freue mich auf die Zusammenarbeit“, so Plakolm bei ihrem ersten Bundeslandbesuch seit der Angelobung. Und LH Stelzer wiederum freut sich, „dass die Jugend mit Claudia Plakolm eine kräftige und kompetente Stimme und Impulsgeberin in der Bundesregierung hat“. Man wolle die Jugend durch die herausfordernde Corona-Krise bestmöglich begleiten und gleichzeitig Perspektiven bieten, so Landeshauptmann und Staatssekretärin.

Video Ich möchte eingebundene Social Media Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden. Inhalt erlauben