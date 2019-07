Wirbel um Dornauer „Getwitter“

Ein Tweet des Tiroler SPÖ-Chefs Georg Dornauer erhitzt die Gemüter nicht nur in Tirol. Dornauer postete auf Twitter ein ihm zugespieltes E-Mail, in dem von außerordentlichen Spenden von Tiroler Unternehmen an die EU-Abg. Barbara Thaler für ihren Wahlkampf mit verlangter Gegenleistung durch die ÖVP bzw. das Land Tirol die Rede ist. Als Absender ist ein Mitarbeiter von Thalers Agentur ausgewiesen. Das angebliche Mail ging an ÖVP-Landesgeschäftsführer Martin Malaun, der in dem Schreiben persönlich adressiert wird, sowie an das Büro von Landeshauptmann und ÖVP-Chef Günther Platter. „Der nächste Spendenskandal aus dem Hause Volkspartei??“ fragte Dornauer in seinem Tweet.

Dort ist man allerdings fassungslos. Die ÖVP sieht ein Fake-Mail, fordert Dornauers Rücktritt und bringt eine Sachverhaltsdarstellung bei der Staatsanwaltschaft ein. Auch Dornauer will die Staatsanwaltschaft einschalten und die zugespielten Mails übergeben. Ob das per Post in die Tiroler SPÖ-Zentrale eingegangene Schreiben möglicherweise ein Fake sei, habe er vor seinem Tweet nicht überprüft: „Ich bin weder Grafologe, die SPÖ ist kein DNA-Institut oder auch kein forensisches Institut“. Was passiert, wenn sich herausstellt, dass Dornauer doch einer Fälschung aufgesessen ist? „Da passiert bei mir gar nichts“, zeigte sich Dornauer demonstrativ gelassen. Außerdem gebe es zwar noch keine eindeutigen Beweise, dass das E-Mail echt sei, dafür allerdings „glaubwürdige Indizien“. Falls das Schreiben aber doch ein Fake sei, müsse der Absender ein „Insider“ der ÖVP sein.

Rücktrittsreif

Die angesprochene EU-Abgeordnete Thaler hat ihren Anwalt bereits damit beauftragt, ein Unterlassungsklage gegen Dornauer einzubringen. Unterdessen nahm auch die Bundes-ÖVP Dornauer ins Visier. „Es ist ein unfassbarer Skandal und ein neuer Tiefpunkt in dieser Vorwahlkampfphase. Dass der Tiroler SPÖ-Chef Dornauer eigenhändig zum Schmutzkübel greift und Fake-E-Mails in Umlauf bringt, ist völlig inakzeptabel. Seine Chefin Rendi-Wagner muss dieses Treiben unterbinden“, erklärt Generalsekretär Karl Nehammer. Dornauer sei „rücktrittsreif“.