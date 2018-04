Zum 25. Mal stehen sich FC Bayern und Real in Königsklasse gegenüber

Man könnte ganze Bücher füllen mit Geschichten zum ewigen Duell zwischen Bayern und Real. Das Halbfinal-Hinspiel am Mittwoch (20.45, live ORF eins, ZDF, SRF 2, Sky) ist sogar ein kleines Jubiläum. Zum 25. Mal stehen sich die zwei Topklubs in der Königsklasse gegenüber. Beide haben elf Siege am Konto, dazu kommen zwei Remis. Die jüngsten fünf Partien entschied Real für sich. „Das wird ein Genuss für alle Fußball-Konsumenten“, machte Bayern-Trainer Jupp Heynckes Werbung für das Prestigeduell.

Das spricht für Bayern: Jupp Heynckes hat in allen drei CL-Anläufen als Trainer das Finale erreicht, zweimal (Real 1998, Bayern 2013) den Titel geholt. Für den FCB war die Rückholung des 72-Jährigen ein einziger Glücksfall.

Form: Anders als in den vergangenen Jahren agieren die Münchner in der entscheidenden Phase auf Topniveau. Auch, weil sie trotz fixierten Meistertitels nicht nachgelassen haben, zudem einen guten Mix aus Rotation und Spielrhythmus gefunden haben.

Heynckes: „Den CL-Sieg kann man nicht kaufen“

Teamgeist: „Die CL gewinnt jene Mannschaft, die am homogensten ist, die zusammen am optimalsten Fußball spielt“, betonte Heynckes, der für die tolle Stimmung im Team hauptverantwortlich ist. „Einen CL-Sieg kann man nicht kaufen, eine Mannschaft muss wachsen.“

Revanche: Der Stachel vom Aus im Vorjahr (1:2, 2:4 n.V.) im Viertelfinale sitzt noch tief. Die Münchner sinnen auf Rache.

Das spricht für Real:

Cristiano Ronaldo: Er ist auch heuer der absolute Topstar, traf bereits 15 Mal in der Königsklasse und schenkte den Bayern in den jüngsten drei Duellen sieben Tore ein.

Champions League: Die Liga wird quasi im Vorbeigehen mitgenommen, seit Wochen liegt der Fokus auf dem dritten (!) CL-Titel in Serie. Diese Winner-Mentalität bewies man etwa beim 3:0 in Turin gegen Juventus. „Wir haben zwei Titel in Serie gewonnen, warum sollten wir nicht einen dritten holen?“, sagte Dani Carvajal.

Sergio Ramos: Seine Rückkehr ist ein wesentlicher Faktor in der Real-Defensive, alleine wegen seiner Ausstrahlung und Einstellung. Sein Fehlen machte sich daheim gegen Juve bemerkbar.

Zinedine Zidane: „Ein Vorzeige-Trainer“, meinte Heynckes über den ehemaligen Weltfußballer, der es Jahr für Jahr schafft, das madrilenische Starensemble perfekt zu führen und zusammenzuhalten.

Alaba äußerst fraglich

Im Abschlusstraining fehlte er, eine endgültige Entscheidung fällt heute: Bayern-Legionär David Alaba ist für das Hinspiel gegen Real äußerst fraglich. Den Wiener plagen Rückenprobleme.

cg.