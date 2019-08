Wird es bald Geldscheine regnen?

Von Harald Gruber

Seit 2014 versucht die Europäische Zentralbank (EZB) verzweifelt, die Inflationsrate in der Eurozone an den vermeintlichen volkswirtschaftlichen Optimalwert von 2,0 Prozent heranzuführen. Wie die am Montag präsentierten Zahlen belegen, weiter vergeblich. Im Gegenteil: die für Juli gemessene Jahres-Teuerung liegt bei 1,0 Prozent und damit unter dem Juni-Wert von 1,3 Prozent. Was nun? Immerhin bräuchte man jetzt noch geldpolitisches Pulver zur Abfederung der absehbaren Konjunkturschwäche?!

Geld aus dem Helikopter

Und schon ist sie wieder da! Die Idee des „Helikoptergeldes“. Diesmal befeuert vom Brüsseler Forschungsinstitut Bruegel. Hinter der Idee verbirgt sich nichts anderes, als quasi vom Hubschrauber aus ein (von der Europäischen Zentralbank finanzierter) Geldregen direkt auf die Konten der Bürger. Davon versprechen sich nämlich Ökonomen mancherorts eine viel durchschlagendere Wirkung auf Inflationsrate und Wirtschaftswachstum als durch Nullzinsen, Strafzinsen auf Einlagen bei der EZB und Anleihenkäufe der EZB. Immerhin, so das Argument der Befürworter, würden Konsumenten den unverhofften Zuschuss nicht horten, sondern schnell in Konsum und damit in den volkswirtschaftlichen Blutkreislauf pumpen.

Ein Heer an Gegnern

Die auf ein Konzept des US-Ökonomen Milton Friedman aus 1969 zurückgehende Idee stößt aber auf ein Heer an Gegnern. Diese verweisen nicht nur auf den hohen finanziellen Aufwand (z.B. 1000 Euro für jeden der 340 Millionen Einwohner des Euroraums machten unterm Strich 340 Milliarden Euro), sie warnen auch vor einer negativen Vorbildwirkung für künftige Konjunktur- oder Inflationsdellen und sehen die EZB auch gar nicht befugt, derartige „wirtschafts- und sozialpolitische Maßnahmen“ zu vollziehen.

So bleibt abzuwarten, welche Konzepte zur gleichzeitigen Ankurbelung von Inflation und Wirtschaftswachstum die EZB-Führung bei ihrer nächsten Sitzung am 12. September in Frankfurt aus dem Hut zaubern wird.

Ein Szenario: Erhöhung der Strafzinsen für Einlagen der Banken bei der EZB von derzeit 0,4 Prozent auf 0,5 oder 0,6 Prozent, um die Ausschüttung von Krediten zu forcieren. Allerdings formiert sich dagegen längst eine Phalanx an Kreditinstituten, die sich um die Früchte ihrer Arbeit geprellt sehen. Schon geistert die Drohung von Banken durch den Euroraum, im Sinne der Wirtschaftlichkeit und im Gegenzug demnächst die Sparer zur Kasse zu bitten, wenn sie über Bankguthaben verfügen.