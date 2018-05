Wird Trump jetzt Kims Bodyguard?

US-Präsident Donald Trump versucht, Nordkoreas Diktator mit Zuckerbrot und Peitsche zu einem Verzicht auf Atomwaffen zu bringen. Er droht Kim Jong-un mit dem Schicksal des 2011 gestürzten libyschen Machthabers Muammer Gadddafi, dient sich aber zugleich quasi als politischer Bodyguard des Diktators an, wenn dieser sich auf einen Deal mit ihm einlässt.

„Wenn wir keinen Deal erreichen, dann wäre das das Modell“, sagte Trump mit Blick auf Gaddafis Entmachtung. Dieser hatte sich 2003 auf den Verzicht auf Chemiewaffen eingelassen. Acht Jahre danach griff eine westliche Allianz das Land an und löste so den Sturz Gaddafis aus.

Dies sei aber nicht der Plan für Nordkorea, beteuerte Trump Donnerstagabend. Er hoffe vielmehr auf ein prosperierendes Nordkorea. Es gehe um ein Abkommen, das Kim schütze, erklärte der Präsident: „Er (Kim) wäre dort. Er wäre in seinem Land an der Macht. Sein Land würde sehr reich werden.“ Deswegen sei es sinnvoll, wenn Kim sich auf ein Abkommen einlasse. Er werde „sehr starke Sicherheiten“ bekommen.

Gipfelvorbereitungen laufen weiter

Nordkorea hatte zuletzt damit gedroht, den für 12. Juni in Singapur geplanten Gipfel zwischen Trump und Kim platzen zu lassen. Pjöngjang führte gemeinsame Manöver der USA mit Südkorea als Grund an. Auch die Aussage des Nationalen Sicherheitsberaters der USA, John Bolton, das Libyen sei Modell für Nordkorea, hatte dort Unmut ausgelöst.

Südkorea will ungeachtet dessen weiter mit dem Nachbarn über den Gipfel im Juni beraten. Auch in den USA gehen die Vorbereitungen weiter.