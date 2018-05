Wirtschaft gibt sich im Iran-Konflikt zurückhaltend

Während sich seit dem Durchbruch in den Atom-Verhandlungen mit dem Iran 2015 auch oberösterreichische Firmen Chancen auf gute Wirtschaftsbeziehungen ausgerechnet haben, versetzte nun US-Präsident Donald Trump diesen Hoffnungen einen herben Dämpfer. Auch wenn von der EU, Russland und China abgelehnt, wollen die USA erneut Wirtschaftssanktionen gegen den Iran verhängen, erste Schritte wurden bereits gesetzt. Die konkrete Vorgehensweise ist noch unkonkret, ebenso zurückhaltend geben sich Österreichs Unternehmen mit Kontakten in den Iran. Rund 50 Firmen unterhalten derzeit Niederlassungen in dem 80-Millionen-Einwohnerstaat. „Die Überlegungen der Unternehmen reichen vom sofortigen Stopp der Iran-Aktivitäten bis hin zu einem möglichst langen Aktiv-Sein im Rahmen des neuen Sanktionskorsetts“, berichtet Außenwirtschaftschef der Wirtschaftskammer (WKÖ), Michael Otter.

Oberbank analysiert Lage

Die Oberbank, die erst im Vorjahr ein Rahmenreditabkommen mit dem Iran unterzeichnet hat, will nun die Entwicklung weiter beobachten, war aber auch schon vorher sehr zurückhaltend. „Nach den jüngsten Äußerungen von Präsident Trump müssen wir in eine genaue Analyse gehen und können frühestens in ein bis zwei Wochen eine fundierte Aussage zu den Konsequenzen machen“, heißt es auf VOLKSBLATT-Anfrage. Kredite mit Iran-Bezug habe man schon vorher nicht vergeben: „Aufgrund der sich laufend ändernden politischen Rahmenbedingungen hinsichtlich des Irans hat der Vorstand der Oberbank im November 2017 beschlossen keine Finanzierungen auszureichen und ausschließlich Zahlungsverkehr und Akkreditivge schäft bereitzustellen“, so die Klarstellung.