Wirtschaft will Rückenwind mitnehmen

Nach einem höchst erfreulichem Jahr 2018 mit einem BIP-Wachstum von 3,0 Prozent will die heimische Wirtschaft den Rückenwind für heuer mitnehmen und trotz sich abkühlender Konjunktur den positiven Trend fortsetzen. Dass angesichts der internationalen Handelskonflikte oder des Brexits erste Gewitterwolken die wirtschaftliche Großwetterlage trüben, dessen ist sich WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer bewusst.

Allerdings ist sie zuversichtlich, die Entwicklung des Standorts weiter auf dem richtigen Kurs zu halten. „Wir wissen an welchen Stellschrauben wir drehen müssen“, ist Hummer positiv gestimmt, „alle PS auch heuer wieder auf die Straße zu bringen.“ Man müsse das wirtschaftliche Hoch jetzt nützen, um optimale Voraussetzungen für ein erfolgreiches Österreich auch in zehn, 15 Jahren zu schaffen, betont sie.

Neben der Steuerreform des Bundes sollen dabei auch Maßnahmen in OÖ entsprechend greifen. Eng verflochten sind die Umsetzungen mit den Vorhaben des Wirtschaftsressorts von LR Markus Achleitner. Das Land solle für die Umbrüche durch Digitalisierung, die Demografie und im Bereich der Mobilität und Energie optimal gerüstet werden, kündigte Achleitner an. „Wir wollen unser Bundesland an die Spitze der europäischen Top-Wirtschaftsregionen bringen“, so seine Zukunftsansage. cs