1,4 Mio. Pakete an nur einem Tag zugestellt

In den Wochen vor Weihnachten sorgt der Online-Handel für eine wahre Paketflut. Die heimische Post hat im Dezember bisher an mehreren Tagen in Folge mehr als eine Million Pakete täglich verteilt. Der Tagesrekord liege bei mehr als 1,4 Millionen Paketen, berichtete das Unternehmen am Mittwoch.

Zum Vergleich: An einem durchschnittlichen Tag stellt die Post knapp 700.000 Pakete zu. Im gesamten Dezember rechnet die Post mit rund 17,6 Millionen Paketen, ein Plus von mehr als sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Dazu würden in der Adventzeit bis zu 56 Millionen Briefe und Weihnachtskarten kommen. Das führt auch zu erhöhtem Personalbedarf. Mehr als 1200 zusätzliche Arbeitskräfte seien aktuell im Einsatz, um die Mengen zu schaffen, heißt es.