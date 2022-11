2,75 Millionen Euro für Teststrecke für automatisiertes Fahren

Die Teststrecke für automatisiertes Fahren in St. Valentin, ein OÖ/NÖ-Kooperationsprojekt, wurde am Mittwoch um eine Outdoorberegnungsanlage erweitert.

Mit der laut Betreiber Digitrans „europaweit einzigartigen“ Anlage können automatisierte Fahrzeuge und deren Sensorik bei schlechten Witterungsbedingungen getestet werden, was u.a. den Güterverkehr der Zukunft effizienter, schneller und sicherer macht.

Die Wirtschafts-Landesräte von OÖ und NÖ, Markus Achleitner und Jochen Danninger, nahmen die neue Anlage in Betrieb. Bisher wurden 2,75 Millionen Euro in die Teststrecke samt Beregnungsanlage investiert. Digitrans mache automatisiertes Fahren allwettertauglich, so Achleitner und Danninger.

„Ein Meilenstein für die Automotive-Branche“

„Damit wertet dieses Testzentrum den gemeinsamen Wirtschaftsraum zwischen Oberösterreich und Niederösterreich weiter auf.“ Für Achleitner ist die Testanlage „ein Meilenstein in der automotiven Forschung“ – und damit für OÖ von besonderer Bedeutung, „denn die Automotive-Branche ist die wichtigste Branche in OÖ. Die meisten Arbeitsplätze sind in dieser Branche oder von ihr abhängig.“

Seit 2021 wurde das Gelände auf dem Areal des Magna Powertrain Engineering Center Steyr zum Testcenter ausgebaut. Ermöglicht wird u.a. das Testen komplexer Verkehrsszenarien, wofür u.a. ein Kreisverkehr, Kreuzungen, Geh- und Radwege sowie eine Parkzone errichtet wurden.

Mit der Beregnungsanlage kann nun auf einer Länge von rund 100 Meter naturgetreuer Regen auf Knopfdruck erzeugt werden, womit das Fahrzeugverhalten bei unterschiedlichen Regenintensitäten und Geschwindigkeiten getestet wird. Digitrans wurde u.a. vom Linz Center of Mechatronics und vom Sprühtechnik-Experten Aquasys unterstützt.

Der Logistiker Hödlmayr stellt einen Versuchs- und Forschungs-Lkw mit Assistenzsystemen zur Verfügung. Digitrans wird vom Land OÖ gemeinsam mit dem Land NÖ und dem Bund gefördert. Das Gesamtinvestitionsvolumen für den Teststreckenausbau in Höhe von rund 2,75 Millionen Euro erfolgt mit Unterstützung des Landes Niederösterreich sowie durch EU-Mittel aus dem Europäischen Fonds für Regionalentwicklung.

Von Karl Leitner