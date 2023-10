700 Millionen für Linzer Stromnetz

Österreichweit wächst die Menge an produziertem Strom aus Photovoltaik monatlich um 200 Megawatt — das entspricht der Leistung eines Donaukraftwerkes. Nicht unbeteiligt daran sind auch die Linzerinnen und Linzer beziehungsweise die Linz AG.

Letztere hat für das heurige Jahr an die 50 Photovoltaik-Großprojekte in der Pipeline, zudem wurden im Vorjahr bei der Linz Netz GmbH rund 10.000 Anträge auf Errichtung einer PV-Anlage gestellt.

Mit Stand Ende September wurden im Versorgungsgebiet der Linz AG von etwas mehr 15.000 PV-Anlagen fast 254 Megawatt Strom produziert. So erfreut man sich über den PV-Boom zeigt, so bringt er auch eines mit sich — nämlich „eine gigantische Herausforderung an das Stromnetz“, wie Erich Haider, Generaldirektor der Linz AG, betont.

Die Antwort auf diese Herausforderung lautet, in Zahlen gefasst: 700 Millionen Euro. Soviel investiert die Linz AG-Tochter Linz Netz in den Ausbau des 8000 Kilometer langen Stromnetzes in Linz und 81 Umlandgemeinden.

Die Palette reicht vom Aus- und Neubau von Umspannwerken bis hin zur Verstärkung der Netze auf allen Spannungsebenen, bereits im laufenden Geschäftsjahr wurden 55 neue Transformatoren installiert sowie 64 Mittelspannungsprojekte umgesetzt. Damit soll auch gesichert sein, dass Linz im Jahr 2040 — da will die Landeshauptstadt klimaneutral sein — einen Anteil von 20 Prozent PV-Strom auch bewältigen kann.

Für Bürgermeister Klaus Luger bringt denn auch der Beschluss zur Klimaneutralität „eine der größten in- frastrukturellen Herausforderungen“ mit sich. Die Energieversorgung wandle sich vom „zentralistischen zu einem dezentralen System“, durch die Netze „sind wir die Ermöglicher dieses Systems“, so Luger.

Neben diesen Hausaufgaben, die zu machen seien, seien in Sachen Netze aber auch auf europäischer Ebene „entscheidende Maßnahmen“ zu setzen“, betont der Bürgermeister auch unter Verweis darauf, dass für Linz „die größte Herausforderung bei der Großindustrie“ liege.