About You steigerte Ertragskraft trotz schwächelnder Umsätze

Der anhaltende Sparkurs von About You hat die trübe Konsumlaune der Verbraucherinnen und Verbraucher im zweiten Quartal abgefedert. Der deutsche Online-Händler gab am Dienstag eine Verringerung des bereinigten operativen Verlusts von 42,8 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum auf 12,9 Mio. Euro bekannt. Der Umsatz wuchs dagegen um gerade einmal 2 Prozent auf 439,6 Mio. Euro.

Das Unternehmen rechnet für das Gesamtjahr nun mit einem Erlös-Anstieg in der unteren Hälfte der angepeilten Spanne von 1 bis 11 Prozent. Allerdings gehe man weiterhin davon aus, operativ die Gewinnschwelle zu erreichen.

Wie bereits im vorangegangenen Quartal senkte About You seine Marketing-Ausgaben. Die Kosten für die Abwicklung von Bestellungen gingen ebenfalls zurück. Ein Lichtblick im Konzern war erneut die Tochter Scayle, die die Shop-Software von About You an andere Firmen verkauft. Dank eines anhaltend starken Wachstums stieg der operative Gewinn des Geschäftsbereichs Tech, Media und Enabling (TME) um fast 160 Prozent auf 10,5 Mio. Euro.