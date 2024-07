Abwärtstrend in der Industrie und am Bau setzte sich im Juni fort

Der Abwärtstrend in der Industrie und am Bau hat sich im Juni fortgesetzt. Laut Frühschätzung der Statistik Austria schrumpften die Umsätze im Vergleich zum Vorjahresmonat um 7,8 Prozent, das Arbeitsvolumen reduzierte sich um 1,8 Prozent.

Die Beschäftigung blieb allerdings stabil: Mit einem Plus von 0,4 Prozent sei sie sogar leicht angestiegen. Das teilte Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas am Montag, den 29. Juli in einer Aussendung mit.

„Die Beschäftigung bleibt nach wie vor stabil. Im Juni ist sie im Vergleich zum Juni des Vorjahres mit plus 0,4 Prozent sogar leicht gestiegen“, so Thomas via Aussendung.

Der Straßengüterverkehr von österreichischen Unternehmen ging indes zurück. Mit 93,8 Millionen Tonnen lag das Transportaufkommen im zweiten Quartal 2024 um 4,4 Prozent geringer als im Vorjahresquartal, so eine Frühschätzung der Statistiker.