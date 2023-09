Achleitner: Wasserstoff als Zukunftsfeld

BMW testet Wasserstoff-Pkw in Österreich – Forschung auch in Steyr

Wasserstoff soll künftig eine noch größere Rolle für die wirtschaftliche Zukunft Oberösterreichs spielen. Nun testet auch BMW Wasserstoff-Pkw in Österreich.

„Die zentrale Bedeutung von Wasserstoff bei der Energiewende steht längst außer Frage. Auch im Nutzfahrzeugbereich wird Wasserstoffmotoren bereits eine wichtige Rolle zugeschrieben. Der mögliche Einsatz von Wasserstoff im Individualverkehr wird hingegen vielfach noch außer Acht gelassen.

„Umso wichtiger, dass mit BMW ein führender Automobilhersteller dieses Thema jetzt verstärkt in den Fokus rückt: Im Sinne der Technologieoffenheit bei emissionsfreien Antriebsarten können auch Pkw, die mit Brennstoffzellen angetrieben werden, eine wichtige Ergänzung zur E-Mobilität darstellen“, betonte Wirtschafts- und Energie-Landesrat Markus Achleitner im Rahmen der Hydrogen Days in Wien. Dabei wurden auch Wasserstoff-Pkw von BMW präsentiert.

„Auch bei der Transformation der Mobilität in Richtung Nachhaltigkeit ist aus unserer Sicht klar, dass weder Ideologie noch Politik zu Innovationen führen, sondern Forschung & Entwicklung. Daher lautet unser Weg in Oberösterreich ganz klar: Klimaschutz durch Technologie und nicht Klimaschutz statt Technologie“, unterstrich Landesrat Achleitner weiters.

In Steyr schlägt ein wesentliches Forschungsherz von BMW. „Wenn sich der BMW-Standort Steyr zusätzlich zu den Investitionen in Höhe von 1 Mrd. Euro in die E-Mobilität auch noch mit Wasserstoff-Brennstoffzellen befasst, dann würde dies nicht nur BMW Steyr stärken, sondern darüber hinaus dem gesamten Automobil-Standort Oberösterreich neue Zukunftsfelder eröffnen“, so Achleitner.