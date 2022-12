Agrana: OÖ als „Musterbeispiel für Zusammenarbeit mit Bauern“

Seit EU-Beitritt wurden in Stärkefabrik Aschach 200 Mio. Euro investiert

Agrarlandesrätin Langer-Weninger und Agrana-Vorstand Norbert Harringer zogen am Donnerstag mit Erzeugergemeinschaft (EZG)-Donautal-GF Josef Lehner und Rübenbauern OÖ-Obmann Martin Bäck Bilanz über die langjährige Partnerschaft zwischen Agrana und der heimischen Landwirtschaft.

Diese biete in unsteten Zeiten „Vorteile für jede Seite“, so Langer-Weninger. Harringer betonte, dass Rohstoffe aus landwirtschaflticher Produktion die Basis des Agrana-Erfolgs seien.

OÖ sei eine „Musterbeispiel für die Zusammenarbeit.“ Agrana hat mit der Fabrik in Aschach ein wesentliches Standbein in OÖ.

Wichtiger Abnehmer

200 Millionen Euro wurden dort seit dem EU-Beitritt Österreichs investiert; 300 Mitarbeiter finden in der Fabrik einen Job. Über 500.000 Tonnen Mais werden in Aschach jährlich veredelt – für die Nahrungsmittel,- sowie Kosmetik,- Pharma und Papierindustrie.

Geliefert wird u.a. von der EZG Donautal, die, so GF Josef Lehner, „kontinuierlich mit der Produktion des Abnehmers mitgewachsen ist.“ Für die beiden Agrana-Zuckerfabriken bauen in OÖ 1130 Landwirte Zuckerrüben an.

Obmann Bäck: „Gerade in Zeiten turbulenter Märkte ist eine permanent partnerschaftlich klar geregelte Kontraktproduktion für die Planungssichereit der Landwirte und der Industrie, aber auch für die Eigenversorgung von Zucker wichtig.“