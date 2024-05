April war Sonnenstrom-Rekord-Monat in OÖ.

Der rasante Zubau an neuen Photovoltaik-Anlagen hat in den vergangenen Monaten dazu geführt, dass immer mehr Sonnenstrom im oberösterreichischen Stromnetz fließt: Der April war seit Beginn der Aufzeichnungen der absolute Spitzenmonat was die Stromerzeugung aus Photovoltaik betrifft und es wurden dank der vielen Sonnentage gleich mehrmals Rekordwerte verzeichnet.

Der Drang nach der eigenen Stromerzeugung mit Photovoltaik-Anlagen ist in Oberösterreich weiter unaufhaltsam. Am Ende des Monats April waren mehr als 76.300 Anlagen mit einer Gesamtleistung von fast 1,1 Gigawatt Peak in Betrieb.

Neue Top 10 Erzeugungstage

Der absolute PV-Spitzentag war der 27. April (Samstag) mit einer Erzeugung von 10,2 Millionen Kilowattstunden, im April 2024 wurden alle 10 Top-Erzeugungstage für Photovoltaik-Strom verzeichnet.

Summiert man die Stromerzeugung aus Wasserkraft, Biomasse, Windkraft und Photovoltaik, konnten im April mit 625 Millionen Kilowattstunden den Verbrauch von rund 862 Millionen Kilowattstunden zu fast drei Viertel decken.

Manfred Hofer, Geschäftsführer der Netz Oberösterreich GmbH: „Für uns als Netzbetreiber ist das oberste Ziel, dass wir alle Kundenanlagen bestmöglich mit Strom versorgen. Darüber hinaus wollen wir es aber möglichst vielen Menschen ermöglichen, auch Strom für sich selbst und andere erzeugen zu können. Der Rekordmonat April ist Beleg dafür, dass wir hier am richtigen Weg sind!“