Arbeitslosigkeit steigt wieder – OÖ deutlich besser als Bundesschnitt

Die Arbeitslosigkeit ist im April das erste Mal seit zwei Jahren gestiegen – um 1,2 Prozent bzw. 3848 Personen auf 331.156 Personen. Die Arbeitslosenquote blieb mit 6,2 Prozent gleich. Erstmals wurden Ukraine-Vertriebene in der Statistik erfasst.

In OÖ ist die Zahl der Arbeitslosen um 0,5 Prozent bzw. 132 Personen auf 26.079 Personen gestiegen.

Mit 3,6 Prozent hat das Land ob der Enns dennoch die niedrigste Arbeitslosenrate aller Bundesländer – vor Salzburg mit 4,5 und der Steiermark mit 5,0 Prozent.

326 Mio. für Ausbildung

„Wir setzen weiterhin auf eine aktive Arbeitsmarktpolitik in unserem Land, so werden mit dem ‘OÖ. Pakt für Arbeit & Qualifizierung’ heuer 326 Millionen Euro in Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen sowie Beschäftigungsinitiativen investiert“, sagen Landeshauptmann Thomas Stelzer und Landesrat Achleitner.

Erfreulicherweise setze sich in OÖ der deutliche Rückgang an Langzeitbeschäftigungslosen weiter fort: So gab es Ende April in OÖ 6145 langzeitbeschäftigungslose Personen, was ein Rückgang um mehr als 2000 zu April 2019 ist.

Dass Ukrainer keine Arbeitsbewilligung mehr brauchen, wird positiv gesehen. „Angesichts 31.161 offener Stellen ist das ein wichtiger positiver Impuls für die heimischen Betriebe, die dringend Arbeitskräfte suchen“, so LH Stelzer und Achleitner.