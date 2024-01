Aus Buchhandlung Wolfsgruber wird nach 113 Jahren Thalia

Am Montag, den 15. Jänner, startete in Freistadt der große Abverkauf

„Auch ich werde älter und so habe ich mich in der Verantwortung für den Betrieb und zur Sicherung von Arbeitsplätzen dazu entschlossen, an Thalia zu übergeben und somit die Buchhandlung in guten Händen zu wissen“, erklärt Eigentümer Hubert Reitbauer. Seit dem Jahr 1911 sei die Buchhandlung Wolfsgruber vor Ort ein beliebter Treffpunkt rund ums Buch und um Papier. Besonders die Perspektive für seine Tochter und langjährige Mitarbeitern Sigrid Haghofer liege ihm am Herzen.

„Wir sind davon überzeugt, mit Thalia einen starken Nachfolger gefunden zu haben, der die Buchhandlung einerseits in unserem Sinne weiterführen und andererseits zukunftssicher aufstellen wird“, betont Reitbauer. Eine gut sortierte und kompetente Buchhandlung werde in Freistadt auch weiterhin gebraucht.

Lesen Sie auch

Laut Thalia-Geschäftsführerin Andrea Heumann wolle man dort sein, wo die Menschen leben, arbeiten, einkaufen und ausgehen. Dabei gehe es dem Unternehmen um die Stärkung der Innenstädte und des stationären Handels. „Wir werden die Tradition fortführen und zusätzlich um unsere Services und Sortimente ergänzen“, betont Heumann.

Persönliche Beratung bleibt wichtig

So wird Thalia in der Pfarrgasse 18 auf rund 250 Quadratmetern neben einem umfassenden Buchsortiment, Büro- und Schulartikel, Spielwaren sowie ausgewählte und zum Teil exklusive Geschenk- und Dekoartikel anbieten. Zudem findet mit der E-Reader-Familie namens tolino auch das digitale Lesen künftig einen festen Platz in der Buchhandlung.

Auch auf die persönliche Beratung können die Kunden weiterhin zählen. Abgerundet wird das Angebot durch innovative digitale Services wie das kontaktlose Zahlen über die App-Funktion „Scan & Go“ oder die Möglichkeit, online bestellte Ware direkt in die Buchhandlung oder an eine Wunschadresse liefern zu lassen.

In der Buchhandlung Wolfsgruber hat am Montag, den 15. Jänner, der offizielle Sortimentsabverkauf – ausgenommen Bücher –begonnen. Die Neueröffnung ist für Mitte Februar geplant. Weitere Details werden in zwei bis drei Wochen bekannt gegeben. Thalia verfügt damit über 15 Buchhandlungen in Oberösterreich.