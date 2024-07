Autoabsatz in China schrumpfte drittes Monat in Folge

Die Autoverkäufe in China sind im Juni trotz staatlicher Anreize weiter gesunken. Der Absatz ging im Vergleich zum Vorjahr um 6,9 Prozent auf 1,78 Millionen Fahrzeuge zurück.

Dies teilte der Branchenverband China Passenger Car Association (CPCA) am 8. Juli mit. Damit schrumpfen die chinesischen Autoverkäufe den dritten Monat in Folge.

Lesen Sie auch

Die seit 2023 entfachte Preisschlacht auf dem weltgrößten Fahrzeugmarkt hatte zunächst die Verkaufszahlen angekurbelt, doch auch die staatlichen Subventionen für einen Fahrzeugtausch konnten eine abflauende Dynamik in den vergangenen Monaten nicht aufhalten.

Zwar wurden im Juni um 9,9 Prozent mehr E-Autos in der Volksrepublik verkauft – im Mai waren es aber noch 27,4 Prozent gewesen. Kräftige Zuwächse verbuchten dagegen Fahrzeuge mit klimaschonendem Antrieb, sogenannte New Energy Vehicles (NEV).

In dieser Kategorie zog der Absatz um 67,2 Prozent an, nachdem bereits im Vormonat ein Plus von 61,1 Prozent zu Buche stand. Chinesische Produzenten wie BYD, Nio, Zeekr und Leapmotor verzeichneten alle Rekordmonatsverkäufe.

Unterdessen kletterten die chinesischen Exportzahlen um 28 Prozent. Dieser Trend könnte sich wegen des Streits zwischen China und der EU über geplante europäische Importzölle für chinesische Elektroautos aber abschwächen. Erste Anzeichen gibt es etwa bei den NEVs, die rund ein Fünftel der gesamten Autoexporte Chinas und fast die Hälfte aller inländischen Verkäufe ausmachen.

„Die Exporte von NEVs stehen momentan unter vorübergehendem Druck“, sagte CPCA-Chef Cui Dongshu. Diese stiegen zwar im Jahresvergleich um 12,3 Prozent, schrumpften gegenüber dem Vormonat jedoch um 15,2 Prozent.

Vor dem Hintergrund des Vorgehens der EU musste auch Tesla Federn lassen. Die Zahl der in China hergestellten Fahrzeuge des E-Auto-Pioniers sank in den vergangenen drei Monaten auf den niedrigsten Stand seit dem dritten Quartal 2022.