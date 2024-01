Autohändler im Bezirk Rohrbach bündeln ihre Kräfte

Gerhard Madlmayr vom gleichnamigen Autohaus übernahm mit 1. Jänner die Geschäftsleitung von Volvo Bier. Damit bündeln die Autohäuser Madlmayr aus Haslach und Bier aus Arnreit (beide Orte im Bezirk Rohrbach) ihre Kräfte.

Durch den Zusammenschluss der beiden Autohäuser „mit jahrzehntelanger Tradition ergeben sich wichtige Synergien für die Zukunft“, wie Madlmayr sagt. Werner Bier ergänzt: „Nach 38 Jahren in der Geschäftsleitung der Firma Bier freut es mich mit Gerhard und Simone Madlmayr engagierte Nachfolger gefunden zu haben.“ Er werde noch ein, zwei Jahre im Betrieb mitwirken, bevor er sich zur Ruhe setze.

Madlmyar verspricht, „das erfolgreiche, familiäre Unternehmen ganz im Sinne von Werner Bier weiterführen“. Die gewohnte Serviceorientierung, Professionalität und Kundenbeziehungen werden „in gewohnter Weise gepflegt und betreut“.

Der Betrieb in Haslach mit der Marke Suzuki und dem Mitsubishi-Service bleibt unverändert. Die Marke Volvo mit dem gewohnten Service bleibe am Standort Arnreit. Seit Jänner wird dort darüber hinaus die Automarke Suzuki präsentiert.

In Summe sind an beiden Standorten knapp 25 Mitarbeiter beschäftigt, wie es gegenüber dem VOLKSBLATT heißt. Durch den Zusammenschluss werde darüber hinaus der Standort in Arnreit an der B127 und somit Arbeitsplätze in der Region nachhaltig abgesichert.

Von Oliver Koch