Bargeldlos durch das Spiel

Für die Raiffeisen Arena lieferte das Hagenberger Unternehmen Ventopay das bargeldlose Bezahlsystem. Dieses besteht aus 68 Kassen und vier Belegnachdruck-Stationen, die alle gängigen EC- und Kreditkarten sowie mobile Zahlungsoptionen wie Apple Pay und Google Pay akzeptieren. Das System biete Fans und Betreibern Vorteile. Durch die Verwendung von bargeldlosen Zahlungsmethoden können Fans ihre Einkäufe in den Pausen schneller tätigen, was zu kürzeren Warteschlangen führt. Dies kann dem Betreiber auch helfen, den Verkauf von Speisen und Getränken in der Arena zu erhöhen und die Hygiene kann so auch verbessert werden.