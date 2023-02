Bausparer wieder stark nachgefragt

Im Zuge der starken Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank (EZB) werden Sparprodukte wie der klassische Bausparer wieder attraktiv.

Für einen Bauspar-Vertrag bekommen Kunden laut einer Analyse des Vergleichsportals durchblicker derzeit drei Prozent fix oder mehr für die ersten 12 Monate.

Danach seien variable Zinsen von bis zu 4,25 Prozent möglich. Auch für Spareinlagen mit einem Jahr Bindung seien aktuell Zinsen bis zu drei Prozent drin.

Trend sollte anhalten

Die Nachfrage ziehe entsprechend an. Im Jänner seien über das Portal dreimal so viele Bausparverträge und sechsmal so viele Sparverträge abgeschlossen worden wie im Jänner 2022. Bei der Raiffeisen Bausparkasse habe sich die Zahl Bausparverträge zu Beginn des Jahres fast verdoppelt, sagte der Geschäftsführer Christian Vallant den „Salzburger Nachrichten“.

Er rechnet damit, dass der Trend weiter anhält und geht außerdem davon aus, dass die Zinsen gekommen sind, um zu bleiben – selbst wenn die Leitzinsen mittelfristig wieder etwas sinken sollten. Bereits 2022 hat die Raiffeisen Bausparkasse Finanzierungen in Höhe von 2,1 Mrd. Euro vergeben – plus 600 Mio. zu 2021 und Unternehmensrekord.