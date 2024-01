Bauwirtschaft kämpft gegen leere Auftragsbücher

Die Zeit der vollen Auftragsbücher ist in der heimischen Baubranche vorbei. Steigende Preise, Lieferengpässe und hohe Zinsen haben dazu geführt, dass die Menschen vorsichtig und verhalten agieren, wenn es darum geht, ein Eigenheim zu bauen.

Nun will die OÖ-Bauwirtschaft den Menschen wieder Lust aufs Bauen und Sanieren machen. Mit der Mitte März startenden Kampagne „#wirmachenswahr2024“ will man betonen, dass nun der richtige Zeitpunkt ist, um sein Bauvorhaben umzusetzen.

Lesen Sie auch

„Wir haben genug freie Kapazitäten. Und die Preise von Material und Energie oder die Finanzierungskosten werden — wenn überhaupt — nur marginal zurückgehen“, betont Oberösterreichs Baulandesinnungsmeister Norbert Hartl.

Auftragseinbruch bei Einfamilienhäusern

Drastisch trifft der Rückgang bei der Bautätigkeit vor allem Firmen, die auf den Bau von Einfamilienhäusern spezialisiert sind. Hier gebe es einen Auftragseinbruch von 70 bis 80 Prozent, erklärt Hartl, was auch zu Insolvenzen geführt habe und „es erwarten uns weitere Insolvenzen“. Bei Industrie und Gewerbe und beim Sozialen Wohnbau sei die Lage hingegen stabil.

Die Kampagne soll deshalb auch von der Politik gehört werden, so die Hoffnung. Denn auch diese müsse handeln, damit die „Lokomotive des Bauens“ wieder Dampf aufnehmen könne. Konkret werden eine Erhöhung der Sanierungsförderung, die Wiedereinführung des Handwerkerbonus, eine Zweckwidmung der Wohnbauförderung, ein Investitionsfreibetrag für das Gewerbe und die Abschaffung der KIM-Verordnung für Wohnkredite gefordert.

Steigender Wohnbedarf führt zu steigenden Mieten

Die Zahl der Baubewilligungen ist in Österreich von rund 85.000 im Jahr 2019 auf 58.900 im Jahr 2022 gesunken. In OÖ ging die Zahl im selben Zeitraum von 13.000 auf 8.000 zurück. Etwas zeitversetzt merkt man dies nun auch bei der Bautätigkeit. Gleichzeitig wird hierzulande durch die steigende Bevölkerungszahl mehr Wohnraum benötigt. Dies werde auch zu einem Anstieg bei den Mieten führen, glaubt man in OÖs Bauwirtschaft.

„Im Bereich des Wohnhausneubaus hat die Regierung das Heft in der Hand und kann schnell und wirksam tätig werden“, so Manfred Asamer, Fachvertretung der Stein- und keramischen Industrie. Die Infrastrukturprojekte der nächsten Jahre müssen jetzt geplant werden, um eine Umsetzung in absehbarer Zeit möglich zu machen, so Asamer weiter.

Ein Viertel plant im nächsten halben Jahr ein Bauprojekt

Das Landesgremium des Baustoff-, Eisen- und Holzhandels hat kürzlich eine Studie bezüglich aktueller Bauvorhaben durchgeführt und rund 1.000 Oberösterreicher zwischen 25 und 65 Jahren nach ihren Bau- und Sanierungsaktivitäten befragt. Über die Hälfte (51 Prozent) der Befragten gab an, Projekte zeitlich nach hinten verschoben zu haben. Knapp ein Fünftel (18 Prozent) sagte, Bauprojekte, die ziemlich fix eingeplant waren, gänzlich abgesagt zu haben. 42 Prozent gaben auf der anderen Seite aber auch an, Projekte zu planen. 26 Prozent davon haben in den nächsten sechs Monaten Bauprojekte am Programm stehen, 17 Prozent in den nächsten sechs bis zwölf Monaten und 15 Prozent in weiterer Zukunft.

Trend zum kleineren Haus

Er bemerke derzeit, dass es Nachfrage nach Häusern mit geringerer Wohnfläche gebe, so Hartl. So sinken die Kosten und das Eigenheim wird leistbarer. Eine weitere Möglichkeit ortet Hartl darin, das Haus in Tranchen fertigzustellen und in der Bereitschaft Eigenleistung zu erbringen. Dann sei die Finanzierung auch bei höheren Zinsen zu stemmen. „Unsere Eltern haben mit 10 bis 12 Prozent Zinsen zu kämpfen gehabt“, erinnert der Landesinnungsmeister.

Von Wolfgang Schobesberger