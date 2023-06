Bei der Müllvermeidung sieht der Rechnungshof noch Handlungsbedarf

Mit etlichen Empfehlungen beschließt der Landesrechungshof (LRH) seinen Bericht über die „Abfallwirtschaft in Oberösterreich“.

Für OÖVP und FPÖ ist klar, an wen die aus der Initiativprüfung abgeleiteten Empfehlungen adressiert sind — an Umwelt-Landesrat Stefan Kaineder von den Grünen.

„Schlechte Vermeider“

Die Botschaft, mit der LRH-Direktor Rudolf Hoscher am Donnerstag den aktuellen Bericht unterlegte, ist zweigeteilt. Die Abfallwirtschaft in Oberösterreich sei zwar „komplex aufgestellt, funktioniert aber gut“, so Hoscher, um dann sein großes Aber zu deponieren. Zwar gebe es in Oberösterreich beim Müll eine „hohe Sammelmoral und ein halbwegs gutes Trennen“, allerdings seien die Oberösterreicher „schlechte Vermeider“.

Weshalb eine der Empfehlungen auch lautet: „Auf den obersten abfallwirtschaftlichen Grundsatz, Abfälle zu vermeiden, ist künftig noch stärker Augenmerk zu legen“. Hoscher verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass das Volumen der Restabfälle 2021 mit 138 Kilogramm je Einwohner deutlich über dem angestrebten Wert von 125 Kilogramm gelegen sei. Das Abfall-Gesamtaufkommen stieg seit 1990 um 135 Prozent auf etwas über 800.000 Tonnen.

Kritik an Mindestmenge

„Absolut kontraproduktiv“ sei es in diesem Zusammenhang, dass die Bezirksabfallverbände an die Müllverbrennungsanlagen Mindestmengen liefern müssen, andernfalls es zu Pönalezahlungen komme. Das Land OÖ sollte auf die Systempartner einwirken, um hier eine nachhaltige Lösung zu finden. „Ökologisch betrachtet“ sei es „nicht hilfreich“, dass der entsprechende, seit 2004 bestehende Vertrag im Jahr 2017 noch einmal bis 2026 verlängert worden sei.

Reformbedarf sieht der Landesrechnungshof sowohl bei den Bezirksabfallverbänden als auch beim Landesabfallverband. Erstere sollten etwa noch stärker kooperieren, es solle geprüft werden, „welche Bereiche sich mittelfristig für die Erbringung von gemeinsamen Services und Beratungsleistungen eignen“, lautet eine der Empfehlungen.

Auch sollten die BAV „eine durchgängige Nutzung der Altstoffsammelzentren ermöglichen“. Dem Landesabfallverband wiederum rät der LRH, „seine Koordinierungsfunktion noch stärker wahrzunehmen“. Lobend erwähnt wird freilich auch, dass „beinahe alle Gemeinden einen hundertprozentigen Kostendeckungsgrad“ bei den Müllgebühren erreichen.

„Endlich ins Tun kommen“

Während der zuständige LR Kaineder Oberösterreich bei der Entwicklung der Abfallwirtschaft „hin zu einer gesamtheitlichen Kreislaufwirtschaft“ auf einem „ausgezeichneten Weg“ sieht, muss er sich von OÖVP und FPÖ Versäumnisse vorwerfen lassen. Seit Jahren sei die Abfallwirtschaft in grüner Hand, „viel gemacht, um die Umwelt zu schützen, wurde hier aber nicht“, konstatierte OÖVP-Klubobmann Christian Dörfel.

Für ihn zeigt der LRH-Bericht, dass Kaineder „die Probleme in seinem eigenen Aufgabenbereich vermüllen lässt, während er versucht, die gute Arbeit anderer Regierungsmitglieder schlechtzureden“. Der Landesrat solle „endlich ins Tun kommen“. FPÖ-Klubobmann Herwig Mahr sieht im Prüfbericht „einen Rucksack voller offener Aufgaben“ für Kaineder.

Mahrs Empfehlung: „Der Grünen-Chef sollte mehr Zeit in diesen Bereich investieren, der unmittelbar für das tägliche Leben in OÖ relevant ist“. Für die SPÖ steckt in der „Weiterentwicklung der Abfallwirtschaft großes Potenzial“.