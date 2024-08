Bei der Windkraft bläst der Wind aus verschiedenen Richtungen

Den Satz „Der Wind kommt aus unterschiedlichen Richtungen“ kennt man zwar in erster Linie aus dem Wetterbericht, doch er trifft in Oberösterreich auch auf die Energiegewinnung zu. Geht es nämlich nach der Interessenlobby „IG Windkraft“, dann könnten in Oberösterreich bis zum Jahr 2030 nicht weniger als 80 neue Windkraftanlagen errichtet werden. Lob kommt in diesem Zusammenhang für die Ankündigung der Landesregierung, eine Windkraft-Zonierung auszuarbeiten.

Aktuell gibt es in Oberösterreich laut der IG Windkraft 31 Windkraftwerke mit einer Leistung von 115 Millionen Kilowattstunden, die 80 weiteren Anlagen würden 1,2 TWh Strom liefern. Und der sei auch notwendig, denn, so Josef Plank, Obmann der IG Windkraft: „Oberösterreich als der Wirtschafts- und Industriestandort braucht dringend verlässliche, leistbare und sichere Energie aus Erneuerbaren in großem Umfang“. Bei der Windkraft habe Oberösterreich großes ungenutztes Potenzial, das unbedingt genutzt werden müsse.

„Kein klassisches Windkraftland“

Doch genau in diesem Punkt weht der Wind auch aus einer ganz anderen Richtung. Im aktuellen VOLKSBLATT-Sommergespräch sagt der für Naturschutz zuständige Landesrat Manfred Haimbuchner (FPÖ) unmissverständlich: „Oberösterreich ist kein klassisches Windkraftland“. Er, so Haimbuchner, wolle im Salzkammergut, in der wunderschönen Seen- und Alpenvorland-Region, „kein neues Windrad sehen. Das ist die Zerstörung unserer Natur, das ist die Opferung unserer heiligen Kulturlandschaft für den schnöden Mammon von Windkraftenergieerzeugern“.

Während Haimbuchner in Abrede stellt, dass die Windkraft den Klimawandel verhindern und fossile Energieträger ersetzen könne, sieht man das bei der IG Windkraft naturgemäß anders. „Bis zur Klimaneutralität ist es ein langer Weg, der mit einer starken Partnerin wie der Windkraft realisierbar ist“, sagt Plank. Damit diesbezüglich etwas weitergeht, bietet die Interessenvertretung bei der nun geplanten Zonierung auch ihr Know-how an. „Wir sind bereit“, deponiert Joachim Payr, Obmann der IG Windkraft OÖ in Richtung Landespolitik – um freilich neben der Kooperationsbereitschaft auch Forderungen zu formulieren. So müssten für die möglichen 80 tatsächlich 120 Standorte zoniert werden, es brauche eine Beschleunigung der Behördenverfahren durch mehr Personal und Entscheidungen auf sachlicher und rechtlicher Basis und nicht nach dem Kriterium „das gefällt mir nicht“.

Im Übrigen, so ergänzt Plank mit Blickwinkel auf allfällige Diskussionen an möglichen Standorten selbstbewusst: „Wir haben aus der Erfahrung so viele Fakten, dass wir jede Frage beantworten können“. Und eines betont er auch noch: Für die 80 möglichen Standorte seien die Netzkapazitäten bereits berücksichtigt.

Achleitner will Förderung für PV-Stromspeicher

Nicht mit der Windkraft, sondern mit dem Ausbau der Photovoltaik-Stromspeicher setzt sich indes aktuell Wirtschafts- und Energielandesrat Markus Achleitner (ÖVP) auseinander. Schließlich habe Oberösterreich das Ziel, bis zum Jahr 2030 mehr als 90 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energiequellen zu decken. Mit einer Speicherkapazität von 220.852 kWh aus 14.609 geförderten PV-Speichersystemen liege man im Bundesländervergleich klar voran, so Achleitner.

Die große Bedeutung der PV-Stromspeicher im Zuge der Energiewende unterstreiche auch die dringende Notwendigkeit entsprechender Förderungen, betont der Landesrat. Erst im April des heurigen Jahres wurde – auf massiven Druck aus Oberösterreich – eine Förderung für die Anschaffung von Kleinspeicheranlagen zur nachträglichen Erweiterung bereits vorhandener PV-Anlagen aufgelegt. „Nach knapp über einem Monat war das Budget von 35 Millionen Euro bereits ausgeschöpft, seitdem herrscht wieder Stillstand. Ist uns die Energiewende ein echtes Anliegen, dann sind Speicherlösungen ein Muss. Gerade die aktuellen Sonnentage zeigen dies einmal mehr“, bekräftigt Achleitner die Forderung an Klimaschutzministerin Leonore Gewessler – am Mittwoch auf Wahlkampftour in Oberösterreich – nach einer Neuauflage der Förderung.

Von Markus Ebert