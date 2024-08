Bei Spar schnuppern auch die Eltern der neuen Lehrlinge

Handelskonzern bietet in Oberösterreich elf verschiedene Lehrberufe an

Spar, nach eigenen Angaben größter privater österreichischer Lehrlingsausbildner, beschäftigt aktuell rund 2500 Lehrlinge. Entscheidet man sich in Oberösterreich für eine Lehre bei Spar, so stehen elf verschiedene Lehrberufe zur Auswahl.

Der Umstieg vom Schulbetrieb in den Lehrbetrieb stellt für viele junge Menschen eine große Veränderung in ihrem Leben dar. Noch vor dem ersten Arbeitstag lädt Spar Oberösterreich daher seine neuen Lehrlinge, gemeinsam mit ihren Erziehungsberechtigten, zum gemeinsamen Kennenlernen in die Märkte ein. Ziel ist es, die möglichen Hürden vor dem Berufseinstieg erst gar nicht entstehen zu lassen: „Schon vor dem ersten Arbeitstag zeigen wir unseren Nachwuchstalenten, dass sie während ihrer Lehrzeit gut begleitet werden. Trotz unserer Unternehmensgröße ist die Stimmung im Unternehmen sehr familiär – das sollen unsere neuen Kolleginnen und Kollegen von Beginn an erfahren,“ so Sandra Illibauer, Lehrlingsverantwortliche der Spar-Zentrale Marchtrenk.

Neben den frisch gebackenen „Sparianern“ sind auch deren Eltern dazu eingeladen, den Arbeitsplatz bei Spar näher unter die Lupe zu nehmen. Vor Ort im Markt erfahren sie Wissenswertes über den Handelskonzern, bekommen einen ersten Eindruck und lernen Arbeits- sowie Ausbildungskollegen kennen.

„Eine Ausbildung bei Spar ist eine maßgeschneiderte Lern- und Entwicklungsmöglichkeit in einem erfolgreichen mitteleuropäischen Handelskonzern. Viele unserer Führungskräfte haben mit einer Lehre im Unternehmen begonnen“, unterstreicht Jakob Leitner, Geschäftsführer der Spar-Zentrale Marchtrenk, eine Lehre bei Spar sei daher „ein perspektivenreicher Start ins Berufsleben!“