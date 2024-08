Beim Diskonter Hofer gibt es mit Jahresbeginn neue Chefs

Horst Leitner geht nach sechs Jahren als CEO in den Ruhestand

Nach sechs Jahren an der Spitze des österreichischen Lebensmitteldiskonters Hofer ist für den aktuellen CEO Horst Leitner Schluss: Er tritt mit Jahresende in den Ruhestand. Leitner war seit 1. Dezember 2018 Chef von Hofer S/E, das wiederum zur Unternehmensgruppe Aldi Süd gehört. Neben Hofer-Österreich gehören zu Hofer S/E auch Aldi Suisse, Hofer Slowenien, Aldi Ungarn und Aldi Italien.

Die Agenden Leitners als CEO Hofer S/E werden ab 1. Jänner 2025 gesplittet. Max Hofmarksrichter, derzeit Mitglied im Verwaltungsrat der Unternehmensgruppe Aldi Süd in Deutschland, übernimmt die Geschäfte in Österreich. Sean Sacher, aktuell Hauptgeschäftsführer International Finance & Administration der Aldi Süd KG, wird CEO S/E.

Der scheidende CEO war seit 1992 bei Hofer tätig, unter anderem als Zentraleinkäufer der Hofer Gruppe und auch bei Hofer in den USA. Ihm streut man in einer Presseaussendung verbale Rosen: „Unter seiner Führung hat das Unternehmen zahlreiche Meilensteine erreicht und seine Position als führender Lebensmitteldiskonter in Österreich gestärkt“.

Die Hofer KG mit Sitz in Sattledt zählt in Österreich rund 540 Filialen und 12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Hofer-Mutter Aldi Süd ist auf vier Kontinenten vertreten und verfügt über mehr als 7000 Filialen.