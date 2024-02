Beim Mühlviertler Aufzugbauer M-Tron ist Sanierung gescheitert

Die Mühlviertler M-Tron GmbH, Monteur von Aufzügen und im Stahlbau tätig, hat ihren Antrag auf Sanierung zurückgezogen und in ein Konkursverfahren umgewandelt, informierte der Alpenländische Kreditorenverband. Das Unternehmen mit Sitz in Bad Leonfelden hatte Ende November 2023 am Landesgericht Linz ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt.

Ende 2022 hatte die Firma noch ein positives Eigenkapital von 1,8 Mio. Euro ausgewiesen. Tatsächlich standen Aktiva von 313.000 Euro wohl Passiva von 26,2 Mio. Euro gegenüber. Nach dem positiven Jahresabschluss 2022 war ein Wirtschaftsprüfer hinzugezogen worden. Es dürfte zu Beanstandungen einiger Bilanzpositionen gekommen sein, worauf sich der Jahresabschluss drehte.

Die ursprüngliche Sanierung sei aktuell nicht mehr beabsichtigt. Derzeit wird das Unternehmen noch in verkleinerter Form mit 10 von 73 Dienstnehmern fortgeführt, um die letzten offenen Aufträge abzuschließen und die Endabrechnungen der Bauvorhaben zu erstellen. Die Kreditschützer gehen davon aus, dass M-Tron im Februar ganz geschlossen wird, hieß in einer Aussendung. Die vorhandenen Vermögenswerte werden veräußert, ein Gesamtverkauf habe sich bisher nicht aufgetan.