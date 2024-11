Beschäftigte bei VW zu Gehaltsverzicht bereit

Bei Volkswagen (VW) sind IG Metall und Betriebsrat auch zu Gehaltsverzicht bereit, um die Kosten zu senken und Werksschließungen und Kündigungen zu verhindern. Das sieht das Zukunftskonzept vor, das die Arbeitnehmervertreter heute am Tag vor der nächsten Tarifrunde vorgestellt haben. Das Gesamtkonzept ermögliche eine Entlastung bei den Arbeitskosten um rund 1,5 Mrd. Euro, sagte IG-Metall-Bezirksleiter Thorsten Gröger. „1,5 Mrd. Euro, die wir auf den Verhandlungstisch legen.“

Im Gegenzug verlangen die Gewerkschaft IG Metall und der Betriebsrat Garantien für Standorte und Beschäftigung. Die von VW im September gekündigte Beschäftigungssicherung, die betriebsbedingte Kündigungen bisher ausschließt, müsse wieder in Kraft gesetzt werden – sowohl für die sechs westdeutschen Werke mit 125.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Niedersachsen und Hessen als auch für die drei Standorte in Sachsen.

Konkret angeboten wird, die nächste Tariferhöhung befristet als Arbeitszeit in einen Zukunftsfonds einzubringen und vorerst nicht auszuzahlen. Das ermögliche flexible Arbeitszeitkürzungen ohne Personalabbau. Maßstab solle dabei der jüngste Pilotabschluss für die Metall- und Elektroindustrie sein, der eine Erhöhung um insgesamt 5,1 Prozent in zwei Stufen bis 2026 vorsieht.

„Gegenmodell zum Kahlschlag-Plan“

„Weil nachhaltige Lösungen hermüssen, gehen wir nun in die Offensive und legen ein Lösungskonzept vor“, sagte Betriebsratschefin Daniela Cavallo bei der Vorstellung des Konzepts in Wolfsburg. „Es ist ein Gegenmodell zum Kahlschlag-Plan des Vorstandes, der Zukunft verhindert statt schafft.“ Bei dem eigenen Plan handelt es sich dagegen um einen Plan, „der ohne Werksschließung und ohne betriebsbedingte Kündigungen auskommt“, sagte IG-Metall-Bezirksleiter Gröger.

Cavallo sprach von einem „Masterplan, der die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens dauerhaft sicherstellt“. Einem Personalabbau verschließe man sich dabei nicht grundsätzlich. Er müsse aber sozialverträglich erfolgen. Und: Auch das Management solle auf Boni verzichten und in den geforderten Fonds zur Zukunftssicherung einbringen.

VW will Löhne kürzen

Das Gesamtkonzept will die IG Metall am Donnerstag in Tarifrunde „auf den Tisch legen“, kündigte Gröger an. Volkswagen fordert bisher eine pauschale Lohnkürzung um 10 Prozent. Zudem stehen Werkschließungen und Personalabbau im Raum. „Jetzt hat es VW in der Hand, ebenfalls Verantwortung zu übernehmen und zügige Lösungen zu ermöglichen“, sagte Gröger. „Andernfalls würde der Tarifpartner mutwillig eine Eskalation provozieren.“

Das wolle man vermeiden, fügte Gröger hinzu. Ziel sei es, bis Weihnachten zu einer Einigung zu kommen. „Aber wir sagen ebenso klar: Die Belegschaft ist kampfbereit, die Vorbereitungen laufen.“ Die Friedenspflicht bei Volkswagen läuft noch bis Ende November. Ab 1. Dezember sind Warnstreiks möglich.