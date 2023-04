Arbeitslosigkeit in OÖ bleibt niedrig

Arbeitslosigkeit im März in OÖ bei 3,8 Prozent – Österreich: 6,2 Prozent

Die Arbeitslosenquote betrug in Oberösterreich Ende März 3,8 Prozent und blieb damit auf Vorjahresniveau. OÖ liegt damit deutlich unter dem Bundeswert in Höhe von 6,2 Prozent (minus 0,2 Prozentpunkte).

In OÖ stehen 27.854 Beschäftigungslosen etwas mehr als 31.200 offene Stellen gegenüber. „Besonders erfreulich ist der weitere Rückgang bei der Zahl der Langzeitbeschäftigungslosen“, sagt LH Thomas Stelzer.

So gab es Ende März in OÖ 6278 langzeitbeschäftigungslose Personen. 2022 (jeweils März) waren es 8557, 2021 13.504 und 2020 8953. Insgesamt gibt es aktuell 699.000 Beschäftigte in OÖ – 8000 mehr als im März 2022.

Gezielte Schwerpunkte

„Das unterstreicht einmal mehr, dass unsere Job-Restart-Programme nach wie vor Wirkung zeigen“, sagt Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner.

„Der ‚OÖ. Pakt für Arbeit und Qualifizierung‘ bleibt das Herzstück unserer aktiven Arbeitsmarktpolitik. Durch gezielte Schwerpunkte sorgen wir dafür, dass die Menschen durch Qualifizierung noch bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben und zugleich die Betriebe die benötigten Fachkräfte erhalten“, so Stelzer und Achleitner am Montag.

Der Fokus beim diesjährigen Pakt liegt auf vier Themen: Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt, Gewinnung von Fachkräften, Initiativen im MINT-Bereich und Ausbildungs-Schwerpunkte im Energie- und Klimabereich. Im „Pakt für Arbeit und Qualifizierung 2023“ werden 326 Mio. Euro in Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen sowie Beschäftigungsinitiativen investiert.

Mehr als 100.000 Oberösterreicher profitieren davon. Österreichweit waren laut AMS Ende März 333.954 Personen arbeitslos oder befanden sich in Schulung – minus 0,6 Prozent zu 2022.