Beste oö. Betriebe ausgezeichnet

Austria´s Leading Companies (ALC) heißt der Preis, mit dem seit 25 Jahren die besten Unternehmen eines Bundeslandes ausgezeichnet werden.

Am Dienstag war es wieder so weit: Im Linzer Brucknerhaus wurden in insgesamt fünf Kategorien die AMAG Austria Metall AG aus Ranshofen, die S & S Steinhuber GmbH aus Gunskirchen, die Glogar Umwelttechnik aus St. Florian, die Meritas Holding GmbH aus Linz (Inklusionspreis) und dieRinger GmbH aus Regau ausgezeichnet.

„Gestalter der Zukunft“

Bei dem Green Event traf sich die Wirtschafts- und Politelite des Landes – unter anderem Christine Haberlander, die den Gewinnern in Vertretung von LH Thomas Stelzer herzlich gratulierte. OÖ profitiere von solchen Unternehmen und brauche sie „als Gestalter der Zukunft“, so Haberlander.

Weiters unter den Gästen gesichtet: IV OÖ-Präsident Stefan Pierer, Energie AG-CEO Leonhard Schitter und WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer. Der von „Die Presse“ mit KSV1870 und PwC Österreich präsentierte Wirtschaftspreis wird in den Hauptkategorien auf Basis der Unternehmenszahlen vergeben, wodurch ein branchenübergreifender und zahlenbasierter Vergleich möglich ist.