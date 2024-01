Besucherrekord beim Skigebiet Kasberg

Über 5.000 Menschen strömten am Samstag, 20. Jänner, auf den Kasberg in Grünau (Bezirk Gmunden) – ein neuer Besucherrekord für das Skigebiet. Angelockt wurden diese vom Musik-Event Bass-Mountain mit rund 20 DJs, doch am Kasberg freut man sich bislang generell über sensationelle Besucherzahlen.

Noch vor kurzem stand der Skibetrieb am Kasberg so gut wie vor dem Aus. Doch mit Unterstützung von Unternehmen und Privatpersonen aus dem Almtal startete die Kasberg Betriebs GmbH noch einmal in eine Wintersaison, um das Traditions-Skigebiet zu retten.

Besucherzahl verdreifacht

Der Einsatz der Beteiligten und das neue Konzept tragen nun Früchte und locken wieder viele Gäste an. „Wir sind hochzufrieden, wir befinden uns im Bereich der bisherigen Rekordsaison 2017/18“, so Ralf Gaffga, einer der Geschäftsführer der Kasberg Betriebs GmbH, im Gespräch mit dem VOLKSBLATT.

Was die Eintritte betrifft, liegt man knapp unter dem Rekord, bei den Einnahmen sogar knapp darüber. Diese Saison kamen schon 45.000 Besucher auf den Kasberg, dreimal so viele wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Mit ein Grund für den Erfolg sind die regelmäßigen Veranstaltungen. „Der Kasberg wird jetzt jedes Wochenende bespielt“, so Gaffga. Bis zum Ende der Saison will man die 100.000er-Grenze übertreffen.

Tauwetter könnte Spielverderber werden

Die kühlen Temperaturen im Jänner haben dem Skibetrieb natürlich gutgetan. Dass nun Tauwetter vorhergesagt wird, sorgt Gaffga ein wenig. Insbesondere, als die Beschneiungsanlage am Kasberg modernisiert werden müsste. Mit einer modernen Anlage reichen drei bis vier kalte Nächte, aktuell brauche man drei kalte Wochen, erklärt Geschäftsführer Friedrich Drack. Mit einer modernen Beschneiungsanlage könnte man vier Monate Skibetrieb und somit einen kostendeckenden Betrieb gewährleisten, so Drack weiter. Aktuell liefen Gespräche mit Investoren und dem Land, die Kosten dafür würden sich auf rund elf Millionen Euro belaufen. Dafür könne man so aber auch den kostendeckenden Betrieb für 20 Jahre sicherstellen.

Februar wird entscheidend

Aufgrund der bisherigen Zahlen ist Gaffga nicht nur zufrieden, sondern auch sehr zuversichtlich, dass die Saison ausgeglichen oder mit einem Überschuss zu Ende gebracht werden kann. Genau das, was die Betreiber zeigen wollten.

Wirklich entscheiden werde der Februar, weiß Drack. Denn aufgrund der Ferien ist dies der Monat mit den meisten Gästen und Skifahrern. Darüber hinaus ist es wichtig, dass die Abfahrt bis ins Tal möglichst lange möglich bleibt. Dies würde die Besucherzahlen um rund 20 Prozent erhöhen, so Drack.

Von Wolfgang Schobesberger