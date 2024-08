Betriebsansiedlungen: 36 Unternehmen entschieden sich für OÖ

36 Ansiedlungsprojekte hat Oberösterreichs Standortagentur Business Upper Austria im ersten Halbjahr 2024 abgeschlossen. Mit einem Investitionsvolumen von 350 Millionen Euro wurden 786 neue Arbeitsplätze geschaffen, wie es in einer Info von Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner heißt.

Zudem befinden sich mehr als 500 Ansiedlungsprojekte aktuell in Beratung. Knapp 22 Prozent davon entfallen auf Unternehmen, die sich neu in Oberösterreich ansiedeln wollen.

Lesen Sie auch

„Diese Zahlen bestätigen: Wir sind in Oberösterreich mit unserer aktiven zukunftsorientierten Standortpolitik auf dem richtigen Weg. Investoren haben Vertrauen in den attraktiven, starken Wirtschaftsstandort Oberösterreich“, so Achleitner.

Zwei exemplarische Meilensteine betreffen Ansiedlungen in der Logistikbranche im Zentralraum. So baut seit März der Spezialist für globale Logistiklösungen ACS Logistics an seinem neuen Headquarter in Asten bei Linz und im Ennshafen entsteht der Panattoni Park Ennshafen.

Dieser wird über die Rhein-Main-Donau-Wasserstraße, über ein Containerterminal an das Schienennetz sowie über die Bundesstraße B1 und die Westautobahn A1 optimal an mehrere hochwertige Verkehrswege angebunden sein, wie es heißt.

„Das Industriegebiet im Ennshafen zählt zu den Top-Standorten Oberösterreichs. Es wird durch den neuen Gewerbe-, Industrie- und Logistikpark zusätzlich aufgewertet“, so Achleitner.

Im Hintergrund der Betriebsansiedlungen agiert übrigens die Standortagentur Business Upper Austria. Diese sei die erste Adresse für alle, die am Standort Oberösterreich investieren wollen. Die Standortagentur entwickelt Betriebsgebiete, unterstützt bei der Standortsuche und berät Unternehmen zu nationalen und internationalen Förderungen.