Biobauernhöfe wollen den Urlaub noch nachhaltiger machen

Urlaub am Bauernhof ist eine Marktnische, die nun gestärkt wird. Gelingen soll das mit einer vertieften Kooperation mit dem Verband der österreichischen Biobäuerinnen und Biobauern, Bio Austria.

Mit einem Bio-Angebot will man dem Zeitgeist der Nachhaltigkeit noch besser entsprechen. Das Projekt wird mit EU-Mitteln und nationalen Geldern gefördert. Rund 7.400 Agrarbetriebe bieten laut Statistik Austria Ferienunterkünfte an — etwa 7 Prozent aller Bauernhöfe.

Im „stark wachsenden Bereich des nachhaltigen Tourismus“ sei das Projekt „Urlaub am Biobauernhof“ ein gutes Beispiel für die Umsetzung der Tourismusstrategie Österreichs, so die Geschäftsführer der Verbände Urlaub am Bauernhof und Bio Austria, Hans Embacher und Susanne Maier.

Die Kompetenzen zur Stärkung von Biobetrieben im Tourismus würden nun gebündelt — via begleitende Schulungen über Bio-Landwirtschaft und biozertifizierte Verpflegung sowie noch effizientere Vermarktung. Ziel sei eine Steigerung der Anzahl von Biobetrieben, die ihre Höfe für touristische Zwecke öffnen. Die Zimmervermietung sei ein „wertvolles zusätzliches Standbein“ für die Biohöfe.

Derzeit wirtschaftet knapp ein Viertel (23 Prozent) der heimischen Bauernhöfe biologisch — das sind immerhin mehr als 24.000 Betriebe, wie aus der jüngsten Agrarstrukturerhebung der Statistik Austria hervorgeht. Die rund 695.000 Hektar Bio-Fläche entsprechen demnach 27 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche in Österreich. 37 Prozent der Biofläche entfallen auf Obstanlagen, ein Drittel auf Dauergrünland, ein Viertel (24 Prozent) auf Weingärten und gut ein Fünftel (22 Prozent) auf Ackerflächen.

Die am Projekt „Urlaub am Biobauernhof“ teilnehmenden Höfe sollen von umfassenden Marketing- und Serviceleistungen, etwa Kampagnen via Social Media, Video-Produktionen und Schulungsangeboten profitieren. Unter www.urlaubambiobauernhof.info sei ein neuer gemeinsamer Online-Auftritt mit Buchungsmöglichkeit und umfassendem Informationsangebot inklusive Online-Bio-Suche für ganz Österreich realisiert worden.