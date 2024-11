Biohort-Standorte für nachhaltige Bauweise ausgezeichnet

Biohort wurde nun als Erstes in Oberösterreich für die vorbildliche, energieeffiziente und innovative Steuerung und Überwachung aller drei Unternehmensstandorte im Mühlviertel mit dem KNX-Award ausgezeichnet. Das gab das Unternehmen per Aussendung bekannt.

Dieser Preis wird von einer hochkarätigen Fachjury für die intelligentesten und effizientesten Gebäudelösungen vergeben und bestätigt, dass Biohort in den Bereichen Energieeffizienz und Gebäudesicherheit an allen drei Standorten eine Vorreiterrolle einnimmt, wie es in der Aussendung heißt.

Die Biohort GmbH ist ein österreichisches Familienunternehmen und entwickelt und fertigt Outdoor-Produkte aus Metall, darunter Gartenhäuser, Pflanzbeete, Gartenboxen sowie Produkt im Bereich Outdoor-Living.

2022 wurde der dritte und mit 44.000 Quadratmetern größte Produktions- und Lagerstandort in St. Martin im Mühlkreis eröffnet. Im Bereich der Gebäude- und Haustechnik vertraut Biohort auf die Expertise der EBG aus Linz.

Mit dem neu errichteten Werk 3 in St. Martin im Mühlkreis hat Biohort seine Produktionsfläche erheblich erweitert. An den drei Standorten wird die Gebäudeautomatisierung mittels KNX-Standard eingesetzt.

Die automatisierten Funktionen beinhalten die umfassende Überwachung und Steuerung der Gebäudetechnik inkl. Photovoltaik an allen drei Produktionsstätten, gesteuert über eine einzige webbasierte Benutzeroberfläche.

Die automatische Beleuchtungssteuerung deckt die gesamte 80.000 Quadratmeter große Produktionsfläche ab. Ein besonders wichtiger Aspekt ist die Notfallabschaltung, die bei Feueralarmen und Stromausfällen eine automatische Deaktivierung kritischer Funktionen gewährleistet.