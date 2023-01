„Biomasse heizt die Energiewende und die oö. Wirtschaft an“

Das oö. Wirtschafts- und Energieressort sowie das Agrarressort bringen 2023 die Rekordsumme von 11,3 Mio. Euro für den Bioenergie-Ausbau auf.

Damit investiere man „dort, wo sich die Zukunft entscheidet: Bei Versorgungssicherheit mit nachhaltiger und stabiler Energie“, so die Landesräte Michaela Langer-Weninger und Markus Achleitner am Sonntag in einer Aussendung.

Mehr Unabhängigkeit und schnelle, nachhaltige Lösungen seien das Gebot der Stunde. Bioenergie sei nachhaltig, kann im Inland produziert werden und schafft Arbeitsplätze und Wertschöpfung in den Regionen. Langer-Weninger: „Auch unserer Bäuerinnen und Bauern sehen in der Bioenergie großes Potential und sind motiviert als Energielandwirte die Unabhängigkeit Österreichs von fossilen Energieträgern voranzutreiben.“

In OÖ wächst täglich mehr Holz nach als genutzt wird. Bioenergie kurbelt auch die Wirtschaft an, so Achleitner: „Wir haben in OÖ weltweit erfolgreiche Biomasse-Kessel-Unternehmen. Jede vierte in Europa verkaufte automatische Biomasseheizung kommt von einem oö. Unternehmen.“

Das bringe Beschäftigung für mehr als 2500 Arbeitskräfte und über 600 Mio. Umsatz. Aktuell werden 340 Nahwärmeanlangen in Oberösterreich betrieben, die den Wärmebedarf von 130.000 Energiesparhäusern decken und für eine CO2-Reduktion von 260.000 Tonnen sorgen.

Dazu kommen 59 Biogasanlagen, durch die nochmals 80.000 Tonnen CO2 in OÖ eingespart werden. „So geht Energiewende“, erklären LRin Michaela Langer-Weninger und LR Markus Achleitner.