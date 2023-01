Boeing baut Produktion für 737 MAX-Flugzeuge aus

Der US-Flugzeugbauer Boeing will bei der Auslieferung seiner Flugzeuge des Modells 737 MAX zulegen und dafür seine Produktion ausbauen.

In Everett, Washington, solle eine vierte Produktionslinie für die 737 MAX entstehen, um die „starke“ Nachfrage zu befriedigen, hieß es in einer von Reuters überprüften E-Mail des Vorstandschefs Stan Deal an die Mitarbeiter.

Der Konzern reaktiviere zudem seine dritte 737 MAX-Linie in Renton, Washington. Boeing holte im vergangenen Jahr fast 700 MAX-Bestellungen in seine Orderbücher, lieferte 387 aus und hat insgesamt im Auftragsbestand etwa 3.600 MAX-Flugzeuge.