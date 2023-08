Brau Union errichtet neues Logistikzentrum in OÖ

Die Brau Union errichtet in Ried im Traunkreis im oberösterreichischen Zentralraum ein neues Logistikzentrum, von dem aus ab Herbst die Kunden im Norden Österreichs mit Getränken und Werbemitteln beliefert werden sollen. Man wolle die Brauereistandorte entlasten, hieß es in einer Aussendung am Mittwoch.

„In den Brauereien ist und bleibt man der Spezialist fürs Bier, die ausgefalleneren Artikel werden über das Logistikzentrum abgewickelt“, erklärt Harald Raidl, Director Supply Chain bei der Brau Union Österreich.

Er bezieht sich damit darauf, dass das Sortiment mittlerweile neben Bier auch alkoholfreie Getränke, Wein und Spirituosen umfasst und sich ständig vergrößere. In Wundschuh bei Graz habe man 2021 das gleiche Konzept implementiert.

Auf dem 32.000 Quadratmeter großen Logistikareal sollen ab Herbst 80 Leute tätig sein, im Vollausbau 100. Das Verkaufslager Wels wird in den neuen Standort integriert und bringt auch seine Beschäftigten mit ein.